Mobilità sostenibile: il Comune conferma i 4 'smile' da Fiab Pisa nel 2021

La mobilità sostenibile si conferma uno dei temi di punta delle azioni di Palazzo Gambacorti: per il secondo anno consecutivo il Comune di Pisa si guadagna 4 'bike smile' dalla sezione locale di Fiab, la Federazione italiana degli amanti della bicicletta. "Un risultato importante, che certifica gli sforzi compiuti dalla Giunta su questo aspetto - commenta con soddisfazione il sindaco Michele Conti - allo stesso tempo, la bandiera ricevuta da Fiab ci stimola a impegnarci ulteriormente. Vogliamo rendere il territorio comunale sempre più a misura delle due ruote". A consegnare la bandiera gialla, simbolo dei 4 'smile', la presidente di Fiab Pisa Eleonora Rossi insieme a Rosanna Betti.

"Ogni anno ci impegniamo a valutare le azioni del Comune sul tema della mobilità sostenibile - spiega Rossi - con particolare attenzione alla comunicazione e alla sicurezza legata agli interventi. La conferma dei 4 'smile' già riconosciuti nel 2020 certifica il buon operato di Palazzo Gambacorti, anche se permangono diverse criticità che devono essere messe sotto la lente d'ingrandimento". Una di queste è la sicurezza dei tratti ciclopedonali all'interno del tessuto urbano, "con particolare risonanza dei lungarni" sottolinea Eleonora Rossi. "Poi c'è l'aspetto dell'introduzione delle strade scolastiche in prossimità degli istituti - prosegue la presidente di Fiab Pisa - questa novità consentirebbe un accesso più sicuro anche per gli studenti e i genitori che accompagnano i figli a scuola in sella alla bici".

Infine c'è la proposta di introdurre il senso unico per tutti i veicoli a motore all'interno dell'intera Ztl: "Con questa modifica - afferma Rossi - le biciclette potrebbero transitare senza limitazioni e in totale sicurezza. I veicoli circolerebbero a velocità molto ridotta, abbassando di conseguenza i pericoli per ciclisti e pedoni". Un suggerimento che il sindaco Conti e l'assessore alla Mobilità Massimo Dringoli incassano e aggiungono al dossier presentato da Fiab Pisa, nel quale è sottolineata anche la proposta di prolungare la pista ciclabile a San Piero a Grado, così da collegare la zona del cimitero comunale con la Ciclopista del Trammino.

"E' un'opera strategica molto importante, che proveremo a inserire nel Piano delle opere pubbliche del 2022 - conferma Michele Conti - sarebbe l'occasione giusta per potenziare anche i collegamenti con la stazione di noleggio delle bici a pedalata assistita, inaugurata in quella zona all'inizio del mese di settembre. Gli altri interventi che rientrano nei prossimi progetti per la mobilità sostenibile urbana sono riguardano le zone di San Rossore e Pisanova. Nel primo caso i lavori riguarderanno il viale delle Cascine. Per quanto riguarda Pisanova, invece, andremo a ricucire i due tronconi del quartiere separati dalle strade a grande scorrimento. Costruiremo un collegamento ciclopedonale che si collegherà nella zona di San Biagio: dobbiamo valutare se realizzare un sottopasso o una passerella sopraelevata".