Una dimensione europea per i progetti di mobilità sostenibile a Pisa

La città di Pisa diventa sempre più europea: dopo essere entrata a far parte, nel giugno di quest’anno, di Eurocities, il principale network delle città europee, nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Pisa insieme a Pisamo ha partecipato con i propri progetti su mobilità sostenibile e smart city a tre importanti appuntamenti europei: lo 'Smart City Expo World Congress' di Barcellona in Spagna, lo 'European Mobility Forum di Anversa' in Belgio e lo 'European Mobility Week Award 2022' sempre in Belgio a cui Pisa è stata candidata.

"Stiamo portando avanti - ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, di ritorno dalle esperienze di Barcellona e Anversa - un intenso lavoro di partecipazione e di relazioni all’interno dei maggiori network europei che si occupano di mobilità urbana e smart city. Riteniamo che l’attività di confronto e interscambio con le maggiori realtà europee impegnate da anni su questi temi possa risultare molto utile sia all’amministrazione comunale che a Pisamo per recepire stimoli, capire dove dobbiamo concentrare maggiormente le nostre azioni e quali siano i canali per reperire i finanziamenti europei che ci permettano di sviluppare a Pisa i nostri progetti per il futuro. E' stata per noi una grande soddisfazione ad Anversa presentare la Ciclopista del Trammino che è stato selezionato tra i migliori sette progetti europei".

"Il prossimo progetto a cui stiamo lavorando e che costituirà il primo tassello della smart city che vogliamo sviluppare a Pisa - prosegue l’assessore - è la predisposizione di un sistema tecnologico che permetterà di realizzare una zona a traffico controllato intorno allo stadio in occasione delle partite. Come prevede anche la variante urbanistica, nei giorni degli eventi dovrà essere possibile raggiungere lo stadio per mezzo di navette messe a disposizione dei tifosi, a partire dai parcheggi scambiatori a cintura dello stadio. Si tratta di un progetto che puntiamo a realizzare a breve termine, probabilmente entro il 2023, che ha l’obiettivo di rimuovere una volta per tutte la situazione di parcheggio selvaggio che si verifica attualmente in occasione delle partite, salvaguardando così il quartiere di Porta a Lucca".

"Con il nostro lavoro incentrato a portare sempre maggiore innovazione nel sistema della mobilità urbana a Pisa - ha spiegato l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone - volgiamo far sì che la nostra città possa arrivare e collocarsi al pari di realtà europee fino a poco tempo fa considerate irraggiungibili. Una strategia che Pisamo con il sostegno del Comune di Pisa ha deciso di intraprendere con convinzione, perseguendo quegli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti che l’Unione Europea condivide con la maggioranza delle municipalità europee. Ci riteniamo soddisfatti perché i risultati iniziano ad arrivare: siamo l’unica città italiana candidata italiana tra le sessanta città europee, che concorrerà per lo 'European Mobility Week Award 2022'".

Dopo aver presenziato allo 'Smart City Expo World Congress' di Barcellona, la delegazione pisana composta da Andrea Bottone amministratore di Pisamo, da Salvatore Di Noia, Mobility Advisor di Pisamo, e dall'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, ha rappresentato la città di Pisa anche allo 'Eurocities Mobility Forum' di Anversa in Belgio, nel corso del quale il progetto della Ciclopista del Trammino è stato presentato ai circa duecento delegati delle principali città europee. Il progetto della ciclabile che unisce Pisa al litorale è stato inoltre selezionato tra i sette progetti europei del 'City on the Move del Forum', insieme a città dal calibro di Oslo, Amsterdam, Madrid, Tolosa, Venezia e Brno. Sempre in Belgio a Bruxelles, è stato ottenuto un altro importante riconoscimento per la città di Pisa, che è risultata ufficialmente l'unica candidata italiana tra le sessanta città europee, che concorrerà per lo 'European Mobility Week Award' 2022, il premio europeo riservato alle città organizzatrici della Settimana Europea della Mobilità. Settimana che quest’anno si è svolta anche a Pisa, per la prima volta dal 16 al 22 settembre, con molte iniziative per promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo dei mezzi elettrici, tra cui la colazione organizzata sul ponte di Mezzo, accompagnata da eventi, pedalate e camminate, resi possibili con la chiusura dei lungarni al traffico veicolare.

In ambito nazionale inoltre va sottolineato come sempre la Ciclopista del Trammino, sia stata candidata, insieme ad altri capoluoghi italiani, allo 'Urban Award' patrocinato da ANCI, che si pone l’obiettivo di premiare i Comuni virtuosi ed incentivare le amministrazioni ad investire nel futuro per favorire la mobilità sostenibile e limitare l’impatto ambientale generato dai veicoli privati. I vincitori del premio saranno proclamati nel corso della 39° Assemblea Nazionale di ANCI, che si tiene a Bergamo a partire da oggi fino a giovedì 24 novembre. Infine, nei prossimi giorni, a testimonianza di un lavoro corale finalizzato a rafforzare la partecipazione della città di Pisa nei principali contesti europei che lavorano sul futuro della mobilità cittadina, Pisamo sarà presente di nuovo a Bruxelles all'Assemblea Generale di 'Polis', un altro dei più importanti network internazionali in cui Pisa prenderà parte.