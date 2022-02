Moda, Alessandro Bertini (Modartech) eletto nel consiglio direttivo di Piattaforma Sistema Formativo Moda, “Nuove opportunità per la Toscana”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Essere parte del Consiglio Direttivo di Piattaforma Moda significa poter rappresentare ulteriormente la Toscana in un contesto nazionale e internazionale, trasmettendo quel valore che ci contraddistingue come territorio attraverso il talento dei nostri studenti, dalle eccellenze didattiche fino al sistema delle imprese e del mondo del lavoro”. Con queste parole Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech, commenta la nomina nel Consiglio Direttivo di Piattaforma Sistema Formativo Moda, l’hub che, dal 2008, riunisce Istituti di formazione, Scuole e Accademie italiane che offrono percorsi formativi nel settore moda. L’elezione è avvenuta nell’ambito del rinnovo delle cariche, che ha portato Matteo Secoli e Alberto Guerzoni ad assumere rispettivamente la Presidenza e la Vicepresidenza. L’incarico ha durata quattro anni. “In Toscana – commenta Bertini - risiedono realtà importantissime e distretti che sono punto di riferimento del Made in Italy: facendo network sarà possibile creare sempre più sinergie, partnership e opportunità per gli studenti e per l’intera filiera”. Tra gli obiettivi dell’Associazione - che ha un ruolo nevralgico nel coordinamento e nello sviluppo armonico del sistema formativo italiano della moda - ci sono le attività atte a sviluppare collaborazioni con Enti e interlocutori istituzionali nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di posizionarsi fra i più̀ autorevoli player per la formazione di ogni competenza lavorativa del fashion system internazionale. “Piattaforma Moda è una realtà che ci vede coinvolti già da tempo, un gruppo di scuole con l’obiettivo comune di portare in alto al tempo stesso la produzione di eccellenza italiana e il sistema Educational al tempo stesso, dando visibilità agli studenti attraverso manifestazioni che ci posizionano a livello nazionale e internazionale, come la Milano Fashion Graduate, la prima e unica fashion week gratuita e aperta al pubblico. Mi auguro – conclude Bertini - che emerga sempre di più il valore che genera l’alleanza e il ‘fare squadra’ anche tra le scuole stesse, perché è così che ne usciamo sempre tutti vincitori”.