'Moda Marta' a Capannoli festeggia i 60 anni di attività

Tutto è cominciato il 28 aprile 1961, quando Marta Veracini ha aperto per la prima volta la porta del suo negozio 'Moda Marta' al numero 132 di via Volterrana, a Capannoli, con una licenza per vendita di chincaglieria e tessuti. Una realtà specializzatasi nella vendita al dettaglio di abbigliamento e intimo per uomo, donna e bambino che festeggia 60 anni di attività.

"Un bellissimo traguardo che testimonia la passione e l'impegno di un negozio a gestione familiare diventato punto di riferimento per Capannoli e i paesi vicini": sono i complimenti di Federica Grassini e Federico Pieragnoli, presidente e direttore di Confcommercio Provincia di Pisa. "Festeggiare i 60 anni in un contesto come quello attuale rappresenta davvero un'impresa eccezionale, considerate tutte le difficoltà che il commercio al dettaglio, il settore dell'abbigliamento e il comparto moda stanno affrontando".

"Dopo la scomparsa di mio padre, nel 1971, sono entrata in negozio per aiutare mia mamma, e mai avrei pensato che questo lavoro potesse regalarci soddisfazioni che ripagano di ogni sacrificio" racconta Marusca Bottoni, che oggi gestisce l'attività inaugurata dalla madre Marta. "Voglio dedicare questo traguardo proprio a mamma, che oggi ha 88 anni, e alla sua straordinaria forza di volontà, e ci tengo particolarmente a ringraziare i nostri straordinari clienti, che ci hanno scelto, supportato e aiutato, soprattutto nei momenti più difficili".

"Come presidente, ma prima di tutto come cittadina, sono particolarmente orgogliosa di attività come Moda Marta" afferma la presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, Silvia Rocchi. "Questa attività ha segnato un'epoca per il nostro territorio, e dietro al successo di 'Moda Marta' ci sono state, negli anni, tante scelte coraggiose che devono essere di esempio per tutti noi".