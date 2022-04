'Moda senza confini' in scena alla Villa di Corliano nel ricordo di Gianna Gambaccini

E' stata presentata domenica scorsa, 24 aprile, presso la Villa di Corliano a San Giuliano Terme, nell'ambito della manifestazione 'Moda senza confini', la nuova edizione del Calendario Della Rinascita, un evento di beneficenza contro la violenza sulle donne. La raccolta dei fondi è stata devoluta alla Casa della giovane.

Nel corso della manifestazione è stata consegnata al professor Biagio Solito una targa in memoria di sua moglie, Gianna Gambaccini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa, deceduta improvvisamente sei mesi fa. Un ricordo dell’impegno dell'assessore è stato fatto anche dal presidente del Consiglio comunale di Pisa, Alessandro Gennai.

Gianna Gambaccini aveva contribuito molto a favore di questa manifestazione negli anni precedenti. Lo scorso anno, per sua iniziativa, 'Moda senza confini' era stata presentata in Sala delle Baleari del Comune di Pisa.

L’evento, patrocinato dai Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, è stato organizzato da Anastacia Fashion, scuola di portamento e bon ton di SaraJo Mariotti in collaborazione con l'associazione cascinese Mani Attive di Angela Vannucci. Presenti Marcia Sedoc protagonista con il suo 'Cacao Meravigliao' nelle notti di 'Indietro Tutta' con Renzo Arbore, la showgirl americana Rebecca Lynn, il manager Angelo Rollo, Elen Gnocchi dell'ambasciata brasiliana a Venezia, la miss Azzurra Mazzara, Xausa Jean – Pierre, le cantanti Serena Rigacci, Diadema e Mariantonia Castaldo.