Vecchiano va verso la bella stagione: avviata la distribuzione dei pass per il litorale

In distribuzione i pass per i parcheggi a Marina di Vecchiano. "I parcheggi a pagamento entreranno in funzione il prossimo 2 maggio sul nostro litorale, e da oggi martedì 18 aprile è possibile fare richiesta degli speciali abbonamenti al costo di 20 euro per i cittadini vecchianesi per l’intera stagione estiva. La richiesta e la distribuzione avviene direttamente online: sarà necessario inviare una mail a permessimarina@comune.vecchiano.pisa.it con il modulo di domanda debitamente compilato e l’attestazione di ricevuta di pagamento della quota dei 20 euro. Solo per coloro che fanno richiesta del pass per la prima volta o per una autovettura diversa da quella per cui è stato richiesto il pass per il 2022, sarà necessario produrre ulteriore documentazione" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Sul sito www.comune.vecchiano.pi.it sono disponibili tutti i dettagli e il modulo con cui è necessario presentare domanda".

"Ricordo che da questo anno i pass subiscono alcuni aumenti, in particolare per i residenti del Comune di Vecchiano si passerà dai 15 ai 20 euro del costo annuale del parcheggio, e per i residenti di San Giuliano Terme si passerà dai 50 ai 55 euro di costo annuale" spiega ancora Angori. "Preme precisare, tuttavia, che a fronte di suddetti aumenti, che abbiamo cercato di contenere nel limite del possibile, siamo riusciti tuttavia come istituzioni, in sinergia con il Comune di San Giuliano Terme e l'Ente Parco, a mettere a punto un importante progetto di copertura dati che sarà la vera novità per il 2023, un'operazione del valore complessivo di circa 50mila euro. Attraverso l'apposizione di un palo per l'antenna e la trasmissione dati, andiamo così a sanare la situazione di nero della linea internet nella zona di Case di Marina. Un progetto condiviso, dunque, che con l'operatività di Pisamo e di Devitalia, farà sì che la zona sia coperta con la linea internet, permettendo la connessione dati e la possibilità di telefonare" aggiunge il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio.

"La gestione del litorale per il 2023 presenta, inoltre, dei costi maggiorati a causa del caro materiali, per quanto concerne le spese da sostenere da parte del nostre ente comunale" precisa il sindaco Angori. "Se nel 2022 la spesa generale per i costi di manutenzione del litorale si aggirava intorno ai 150mila euro, per il 2023 si preventiva una spesa che si aggira intorno ai 180mila euro per mettere a punto gli stessi identici interventi. Ricordo inoltre che il sistema Marina di Vecchiano prevede la messa a punto anche di un sistema di presidio estivo, costituito dalla fattiva collaborazione e sinergia di enti e organismi istituzionali, anche questo supportato attraverso l'impegno a valere sulle casse comunali" aggiunge il primo cittadino di Vecchiano.

L'assessore all'ambiente Mina Canarini fa anche il punto sui servizi di pulizia annuali sul litorale. "Ci occupiamo durante tutto l’anno della pulizia del litorale, non soltanto durante la stagione estiva; una marina la nostra che lo ricordiamo è un beneficio per villeggianti e turisti, ma anche per i tantissimi cittadini e le cittadine che ne usufruiscono appieno in ogni mese dell’anno. Attraverso le ulteriori attività di spazzamento che abbiamo messo recentemente in atto, possiamo far fronte anche allo svuotamento dei bidoni e raccolta di eventuali rifiuti a terra a Marina di Vecchiano nei mesi di assenza di servizio dedicato alla stagione estiva del litorale, quando invece sono approntate sul litorale le modalità messe in campo attraverso la raccolta differenziata".