Servizi: ritorna l'accesso all'Anagrafe senza prenotazione per il rilascio della carta d'identità

Cambiano le modalità per richiedere il rilascio della Carta di identità al Comune di Pisa. Da lunedì 3 aprile sarà infatti possibile recarsi direttamente agli uffici della Sesta Porta e delle sedi distaccate di Marina di Pisa e Riglione senza la necessità di dover prima prendere appuntamento. Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16. Gli uffici sono comunque a disposizione per particolari esigenze dei cittadini al numero 3336264260, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30, e al call center loro riservato al numero 800 98 12 12, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16. L’organizzazione degli uffici anagrafici era stata modificata nel 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, con il passaggio da un sistema di accesso libero a un sistema su appuntamento.

Nei prossimi giorni sarà inoltre attivato, come metodo di pagamento del servizio alternativo al contante, il sistema PagoPa, la piattaforma digitale che permette di scegliere secondo abitudini e preferenze come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione. L'amministrazione ricorda che da lunedì 27 febbraio gli uffici di Anagrafe e Stato Civile del Comune di Pisa sono stati trasferiti dalla sede di Palazzo Gambacorti a quella della Sesta Porta. Il trasferimento si inserisce nel quadro di un processo di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici comunali che ha l’obiettivo di fornire servizi più puntali, efficienti e precisi ai cittadini.

I nuovi locali sono infatti più funzionali, più moderni e più facilmente raggiungibili dall’utenza grazie alla presenza del terminal degli autobus e del parcheggio di Ferrovie, raggiungibile sia da via Quarantola che da via Battisti. Alla Sesta Porta inoltre si trovavano già la Polizia Municipale, Sepi e Pisamo, con quest’area che è quindi diventata una sorta di 'casa' dei servizi comunali al cittadino. Nei locali liberati al piano terra di Palazzo Gambacorti verrà invece realizzato un museo per rendere fruibile il vasto patrimonio delle tradizioni, della storia e dell’identità di Pisa.

I servizi di Anagrafe e Stato Civile sono dislocati tra il piano terra e il quarto piano dell’edificio. Nel dettaglio: al piano terra si trovano i servizi di certificazioni dello Stato Civile, l’ufficio Decessi, l'ufficio Servizi cimiteriali e il front office dei servizi demografici. Al quarto piano si trovano invece altri servizi demografici, l’ufficio Elettorale e l’ufficio di Stato Civile per i seguenti servizi: dichiarazione di nascite, cittadinanze e matrimoni. All’ingresso, prima dei servizi di front office, è presente un operatore del Comune che ha il compito di indirizzare i cittadini verso gli uffici e i servizi desiderati. Gli uffici sono inoltre dotati di servizi igienici, anche per disabili, sia per il personale che per il pubblico.

Per realizzare i nuovi uffici alla Sesta Porta si sono resi necessari una serie di interventi al piano terra dell’edificio che hanno riguardato principalmente l’adeguamento e la realizzazione ex-novo della parte impiantistica (rete dati, riscaldamento, impianti elettrici, antincendio etc), per un valore complessivo di circa 350mila euro.