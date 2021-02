Viabilità, chiude temporaneamente la parte nord della rotonda tra via di Padule e via Bargagna

Il Comune di Pisa ha disposto la chiusura al traffico veicolare del lato nord della rotatoria posta tra via di Padule e via Bargagna per consentire lavori da parte di Acque Spa. Il provvedimento sarà in vigore a partire dalle 8 del 22 febbraio fino al termine dei lavori, comunque non oltre le 18 del 3 marzo. Ecco nel dettaglio le misure adottate dal Comune da lunedì 22 febbraio fino alla conclusione dei lavori.

Rotatoria tra via Bargagna e via di Padule: chiusura al traffico veicolare della parte Nord e circolazione con doppio senso di marcia nel tratto a sud, da via Bargagna a via di Padule verso via Cisanello e viceversa.

- Via Norvegia, tratto perpendicolare a via di Padule corsia sud in uscita su quest’ultima: chiusura al traffico veicolare;

- Obbligo a sinistra su via Bargagna verso via di Padule direzione sud;

- Obbligo a destra su via di Padule braccio sud verso via Bargagna;

- Obbligo a sinistra su via di Padule verso via Grassi per la direttrice nord. Sud, eccetto residenti fino a via Norvegia e via Pardi;

- Obbligo a sinistra su via de Ruggiero verso via Pungilupo per i veicoli autorizzati con m.c.p.c. superiore a 5 tonnellate;

- Obbligo a dritto su via Cisanello all’altezza della rotatoria,via di Padule e via Maccatella per i veicoli autorizzati con m.c.p.c. superiore a 5 tonnellate;

- Apposizione di preavviso chiusura strada all’altezza della rotatoria posta tra via de Ruggiero e via di Padule;

- Apposizione di segnaletica di preavviso chiusura strada all’altezza della rotonda posta tra via Bargagna e via Frascani indicando il ramo interdetto;

- Percorso alternativo da via de Ruggiero verso l’ospedale: a sinistra alla rotonda con via di Padule, via Pungilupo, via Frascani, via Bargagna.