Lavori sulla rete idrica a Pontedera: modifiche alla viabilità e alla sosta

Il Comune di Pontedera ha emesso una ordinanza per la 'Disciplina temporanea della viabilità e della sosta in via Vittorio Veneto per il periodo dal 30 giugno al 16 luglio': Il motivo è legato ad importanti interventi da svolgere in zona sulla rete idrica. Nello specifico ecco le novità.

Per il periodo dal 30/06/2022 al 16/07/2022 sarà in vigore il divieto di svolta a destra verso via Vittorio Veneto per i veicoli percorrenti Viale Italia con senso di marcia verso il Ponte Napoleonico, con installazione di idonea segnaletica di preavviso su viale Italia.

Ci sarà il divieto di accesso su via Vittorio Veneto per i veicoli percorrenti via Delle Colline Per Legoli, con installazione di idonea segnaletica di preavviso su via Delle Colline Per Legoli e l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati in via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra l’impianto semaforico e piazza Trieste.

Per il periodo dal 04/07/2022 al 16/07/2022, inoltre, è previsto il divieto di transito in via Vittorio Veneto, nel tratto dall'incrocio con viale Italia all'incrocio con via Fiorentina.

I provvedimenti sono necessari per permettere alla ditta incaricata dei lavori di "Installare il cantiere temporaneo mobile ai fini dell'esecuzione dei lavori di scavo in sede stradale per l'esecuzione di scavi necessari per l’effettuazione dei lavori di sostituzione organi di manovra e rifacimento snodi idrici della rete idrica, presso l'intersezione stradale tra via Vittorio Veneto, via Delle Colline Per Legoli, viale Italia e corso Matteotti, per conto della società Acque spa".