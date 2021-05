Lavori di asfaltatura, cambia la viabilità in San Giusto

Proseguono i lavori di fresatura e asfaltatura stradale nell’area di piazza Giusti, quartiere di San Giusto. Da lunedì 31 la viabilità e sosta nell’area circostante subiranno alcune modifiche. Le modifiche al traffico proseguiranno sino a martedì 1 giugno, con orario 8 - 19.

Nel dettaglio:

- via Montanelli, nel tratto tra via Marconi e via dell’Aeroporto: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati della carreggiata.

- piazza Giusti, nel tratto tra via Montanelli e via Da Morrona: senso unico alternato di marcia regolato da movieri o semaforo e soppressione delle due fermate del trasporto pubblico di linea posizionate nella zona interessata dai lavori di asfaltatura.

- via Da Morrona, tratto compreso fra piazza Giusti ed il civico 53: divieto di sosta con rimozione ambo i lati.