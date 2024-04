Gara ciclistica a Pontedera: modifiche al percorso autobus

Autolinee Toscane informa che per lo svolgimento della corsa ciclistica '8° Gran Premio Città di Pontedera' verranno attuati dei provvedimenti alla circolazione. Per tale ragione, dalle ore 12.30 alle ore 17.00 di sabato 13 aprile 2024, verranno attuate le seguenti deviazioni di percorso per le segueti Linee bus TPL:

- Linee 220, 230 e 430 'tratta di uscita da Pontedera': percorso regolare su via Risorgimento, destra via De Gasperi, destra via IV Novembre (No Bellaria) sinistra via Roma (ospedale), sinistra viale Europa, percorso regolare.

Il percorso di gara prevede il passaggio in altre località della Valdera: Lavaiano, Perignano, Lari, Casciana Terme, Collemontanino, Santo Pietro Belvedere, Forcoli, Palaia, San Gervasio, La Rotta, Pontedera arrivo.

Nel percorso di gara, in concomitanza con il passaggio dei ciclisti, il traffico sarà interdetto; quindi, potrebbero registrarsi ritardi nel servizio TPL.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.