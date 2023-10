Modifiche alle linee bus urbane e extraurbane di Pisa per la Mezza Maratona

Autolinee Toscane informa che domenica 8 ottobre 2023, per consentire lo svolgimento della 17° Edizione della Mezza Maratona Città di Pisa, con atto del Comando dei Vigili Urbani del Comune di Pisa, vengono attuati dei provvedimenti alla viabilità nei quali sono previste le chiusure di alcune vie cittadine di Pisa, tra le quali via Fazio, largo Stampace, via Contessa Matilde, ponte Solferino, ponte Di Mezzo, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Galilei. Per questo dalle ore 6 alle ore 13.30 vengono attuate le seguenti deviazioni di percorso nei servizi di tpl.

Linea 10 'tratta Uscita da Pisa'

Tutte le corse transitano da via Livornese La Vettola

In Pisa da via Sesta Porta in direzione → Stazione, via Corridoni, destra cavalca ferrovia San Giusto, piazza Giusti, via Aeroporto, destra via Pardi con proseguimento fino alla rotatoria di immissione su Fi-Pi-Li, immissione su Fi-Pi-Li in direzione Livorno, prima uscita in direzione Pisa/Migliarino, via Aurelia con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con via Livornese (Bar Livorno) sinistra via Livornese, percorso regolare.

Linea 10 'tratta Ingresso in Pisa'

Tutte le corse transitano da via Livornese La Vettola

In Pisa da via Livornese, destra via Conte Fazio, destra via Ranieri Sardo (No Conte Fazio) sinistra via Aldo Moro, sinistra via Da Balduccio, destra via Conte Fazio, destra via Battisti (No Prlascio) prosecuzione su via Battisti fino alla rotatoria di via Gramsci per inversione su via Battisti, capolinea.

Linea 190 'tratta Ingresso in Pisa'

Da via Cattaneo, piazza Guerrazzi, viale Bonaini (No Croce) via Battisti.

Linea Lam Rossa 'tratta Stazione → Park Pietrasantina'

Da Piazza Stazione a destra su viale Bonaini (No Crispi) via Da Sangallo, ponte Della Vittoria, via Matteotti, via Matteucci, sinistra via Nenni, via Luzzato, destra via Volpi, sinistra via Pratale, via Paparelli, via Lucchese, sinistra via Bianchi, destra via Rindi, via Del Marmigliaio, destra via Pietrasantina, percorso regolare.

Linea Lam Rossa 'tratta Park Pietrasantina → Stazione'

Da via Pietrasantina fino all’intersezione con via Del Marmigliaio, destra via del Marmigliaio (No sottopasso) via Rindi, destra via Bianchi, sinistra via Del Brennero, destra largo San Zeno, via San Zeno, sinistra via Buonarroti, via Santa Bibbiana, sinistra Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi, ponte Della Vittoria, viale Bonaini (No Croce), percorso regolare.

Linea Lam Rossa 'tratta Cisanello → Stazione'

Da Piazza Guerrazzi a sinistra per viale Bonaini (No Croce) via Gramsci, percorso regolare.

Linee 2, 4, 13 e Lam Verde 'tratta Stazione → Pisa nord'

Da Piazza Stazione a destra su viale Bonaini (No Crispi) Piazza Guerrazzi, Via Da Sangallo, sinistra Lungarno Fibonacci, destra ponte della Fortezza, percorso regolare.

Linee 2, 4 e Lam Verde 'tratta Pisa nord → Stazione'

Da via De Simone su piazza Mazzini, sinistra Lungarno Mediceo fino all’intersezione con ponte della Fortezza, prosecuzione su Lungarno Buozzi (No ponte della Fortezza) Ponte della Vittoria, Via Da Sangallo, Piazza Guerrazzi, viale Bonaini (No Croce) piazza della Stazione.

Linea 5 'tratta Stazione → Cep'

Da via Da Sangallo su ponte Della Vittoria (No lungarno Fibonacci) via Matteotti, via Matteucci, sinistra via Nenni, via Luzzato, destra via Volpi, sinistra via Pratale, via Paparelli, via Lucchese, sinistra via Bianchi, destra via Rindi, via Del Marmigliaio, sinistra via Pietrasantina, via Bonanno, destra via Gabba, sinistra via Andrea Pisano, via Due Arni con prosecuzione fino alla rotatoria di via Michelangelo (No Brunelleschi, No Pierin del Vaga).

Linea 5 'tratta Cep → Stazione'

(No Brunelleschi, No Pierin del Vaga) da via Due Arni a sinistra su via Michelangelo, sinistra via Della Fossa Ducaria, destra via Aurelia SS1 con prosecuzione fino alla rotatoria con via Livornese (Bar Livorno) inversione rotatoria, destra via Conte Fazio, destra via Ranieri Sardo (No Conte Fazio) sinistra via Aldo Moro, sinistra via Da Balduccio, destra via Conte Fazio, destra via Battisti (No Parlascio) prosecuzione su via Battisti fino alla rotatoria di via Gramsci, destra via Gramsci, percorso regolare.

Linea 13 'tratta Cisanello → Stazione'

Da piazza Guerrazzi, viale Bonaini (No Croce) sinistra via Gramsci, piazza della Stazione.

Linea 14 'tratta Cisanello → Stazione'

Da via Garibaldi su Via Santa Marta fino all’intersezione con ponte Della Fortezza, sinistra Lungarno Buozzi (No ponte della Fortezza) destra ponte della Vittoria, via Da Sangallo, Piazza Guerrazzi, viale Bonaini (No Croce) piazza della Stazione.

Linea 6 'tratta Stazione → Barbaricina'

Da Piazza Stazione a destra su viale Bonaini (No Crispi No Lavagna) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, ponte della Vittoria, via Matteotti, via Matteucci, sinistra via Nenni, via Luzzato, destra via Volpi, sinistra via Pratale, via Paparelli, via Lucchese, sinistra via Bianchi, destra via Rindi, via Del Marmigliaio, sinistra via Pietrasantina, via Bonanno, destra via Gabba, sinistra via Andrea Pisano fino all’intersezione con via Aurelia, prosecuzione su via Andrea Pisano, via Due Arni (No Caduti del lavoro No Cascine No capannone No Lenze).

Linea 6 'tratta Barbaricina → Stazione'

(Si esclude il transito da Barbaricina) da via Due Arni a sinistra su via Michelangelo, sinistra via della Fossa Ducaria, destra via Aurelia SS1 con prosecuzione fino alla rotatoria con via Livornese (Bar Livorno) inversione rotatoria, destra via Conte Fazio, destra via Ranieri Sardo (No Conte Fazio) sinistra via Aldo → Moro, sinistra via Da Balduccio, destra via Conte Fazio, destra via Battisti (No Parlascio) prosecuzione su via Battisti fino alla rotatoria di via Gramsci, destra via Gramsci, percorso regolare.