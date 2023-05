Interruzione di energia elettrica a Bientina: cambiano i servizi al distretto socio-sanitario

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che mercoledì 3 maggio dalle ore 9 alle ore 13 è prevista un’interruzione di energia elettrica che riguarderà alcune zone del comune di Bientina.

Il distretto socio sanitario di Bientina sarà interessato da questa interruzione. Pertanto l’erogazione dei servizi sanitari subirà alcune necessarie modifiche.

In particolare, il servizio Cup sarà attivo a Bientina dalle 7.30 fino alle 9 e proseguirà al distretto di Santa Maria a Monte dalle ore 9.30 fino alle 12; i prelievi ematici prenotati dalle ore 8.45 alle 9.45 verranno eseguiti nella sede della Misericordia di Buti, in via Bernardini 17, previo avviso da parte del personale infermieristico; le visite cardiologiche con prenotazione saranno eseguite nella struttura di Cure intermedie di Bientina in Via don Silvano Falaschi, a piano terra, sempre previo avviso da parte del personale infermieristico.

I referti dei prelievi, infine, potranno essere ritirati dalle 11.30 alle 12.30 in tre sedi: Misericordia di Buti, Poliambulatorio di via Fleming a Pontedera; sede di via Colombo 12 a Pontedera.

Gli altri servizi resteranno invariati.