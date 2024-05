Manifestazioni in centro e sul litorale: come cambia il traffico

Il Comune di Pisa ha adottato una serie di provvedimenti di modifica temporanea alla viabilità e alla sosta per permettere lo svolgersi di due diverse manifestazioni che si terranno tra sabato 4 e domenica 5 maggio sul territorio comunale.

CENTRO STORICO. Sabato 4 e domenica 5 maggio in centro storico si svolgerà 'Star Event'. Per consentire lo svolgersi della manifestazione patrocinata dal Comune di Pisa e dedicata a tutti gli appassionati di Star Wars sarà chiuso al traffico Ponte di Mezzo, dalle ore con i seguenti orari: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 e dalle ore 21 alle ore 23 di sabato 4 maggio.

LITORALE. Domenica 5 maggio a Marina di Pisa si svolgerà invece il 24° Triathlon Sprint Silver Rank. Sono numerose in questo caso le modifiche al traffico adottate dal Comune, valide dalle ore 13.15 fino alle ore 15.30:

- sospesa la circolazione il tempo necessario al passaggio della gara nelle seguenti vie: braccetto di accesso lato sud di Piazza Baleari, tratto compreso tra via Minorca e piazza Baleari; braccetto di accesso lato nord di Piazza Baleari, tratto compreso tra via Maiorca e via Tullio Crosio; via Ivizza; via Minorca, tratto compreso tra via Moriconi e piazza Baleari; via Maiorca; via Barbolani, tratto compreso tra via Maiorca e via Ceccherini; via Ceccherini; viale D’Annunzio, tratto compreso tra viale D’Annunzio e l’intersezione con via della Casa Rossa.

- istituzione di strada a fondo chiuso in corrispondenza delle intersezioni che portano alle strade interessate dalla manifestazione e istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista nelle seguenti vie: via Scoglio della Meloria intersezione con viale G. D’Annunzio; via don Callisto Mander, tratto compreso tra via Ciurini e via Barbolani; via Barbolani, tratto compreso tra via della Sirenetta e via Maiorca; via Ciurini, tratto compreso tra piazza Viviani e via Maiorca; via Ciurini, tratto compreso tra via Don Callisto Mander e via Maiorca; via Daiberto, tratto compreso tra piazza Viviani e via Maiorca. Sarà inoltre istituita la strada a fondo chiuso anche nelle seguenti vie: via della Foce intersezione con via Ceccherini (rotatoria); via Barbolani intersezione con via Ceccherini (rotatoria); viale D’Annunzio intersezione con via Ceccherini (rotatoria Bocca d’Arno).

- istituzione dell’obbligo di svolta a destra nelle seguenti vie: via Moriconi, tratto compreso tra via Duodo Duodi per i veicoli provenienti da Tirrenia; via Don Callisto Mander, tratto compreso tra via Ciurini e via Milazzo, direttrice da piazza Maria Santissima Ausiliatrice; via della Casa Rossa, direttrice di marcia da Marina di Pisa per Pisa; via del Ragnaino, tratto che si immette sul viale G. D’Annunzio, direttrice di marcia da Marina di Pisa per Pisa

- istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra nelle seguenti vie: via Milazzo, tratto compreso tra via Milazzo e via Ivizza, direttrice di marcia Tirrenia/Marina di Pisa (solo per la corsa ciclistica); via Don Callisto Mander intersezione con via Ciurini per i veicoli provenienti dalla strada a fondo chiuso; via Minorca, tratto compreso tra via Duodo Duodi e via Moriconi, direttrice di marcia per Tirrenia; via Maiorca, dopo il completamento del 3 giro ciclistico, obbligo di svolta in via Daiberto

- istituzione di strada a senso unico in via Milazzo, tratto compreso tra via Ciurini e via Ivizza, direttrice di marcia per Tirrenia;

Dalle ore 11 alle ore 16 è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie: braccetto di accesso lato sud di Piazza Baleari, tratto compreso tra via Minorca e piazza Baleari; braccetto di accesso lato nord di Piazza Baleari, tratto compreso tra via Maiorca e via Tullio Crosio; Piazza Baleari; via Minorca, tratto compreso tra via Moriconi e piazza Baleari; via Maiorca; via Ivizza, compresa tutta l’area parcheggio lato pista ciclabile/campo sportivo, escluso autorizzati; via Daiberto, su ambo i lati nell’area di intersezione con via Maiorca, divieto di sosta per due stalli su ogni lato dell’incrocio; via Barbolani, tratto compreso tra via Maiorca e via Ceccherini; via Ceccherini; viale D’Annunzio dal civico 184 al civico 194.

Con gli stessi orari è istituita anche la sospensione della pista ciclabile su piazza Baleari e via Tullio Crosio, nel tratto compreso tra piazza Viviani e piazza Baleari.