Viabilità: modifiche al traffico per la 'Longines FEI Endurance World Championship 2021'

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento in piazza dei Cavalieri della cerimonia di apertura della 'Longines FEI Endurance World Championship 2021', in programma il prossimo giovedì 20 maggio, a partire da mercoledì 19 maggio saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di modifiche a viabilità e sosta

Piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare per il giorno 19 maggio dalle ore 19 alle 23 e divieto di transito pedonale dalle ore 20 alle 23 (eccetto pedoni residenti nella piazza e invitati all’evento); e per il giorno 20 maggio chiusura al traffico veicolare dalle ore 18.00 alla Mezzanotte e divieto di transito pedonale dalle ore 20 alla Mezzanotte (eccetto pedoni residenti nella piazza e invitati all’evento).

Via Ulisse Dini, all’altezza di piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale (eccetto pedoni residenti nella piazza Cavalieri e invitati all’evento).

Via Consoli del Mare, altezza piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale (eccetto pedoni residenti nella piazza Cavalieri e invitati all’evento); i veicoli autorizzati transiteranno in senso unico alternato a vista con la massima cautela e a bassa velocità fino a via Canto del Nicchio.

Via San Frediano, all’altezza di piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto transito pedonale (eccetto pedoni residenti nella piazza Cavalieri e invitati all’evento).

Via Corsica, altezza della piazza dei Cavalieri: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale (eccetto pedoni residenti nella piazza e invitati all’evento).

Via Dalmazia, tratto Arco del Gualandi: chiusura al traffico veicolare e divieto di transito pedonale, (eccetto pedoni residenti nella piazza e invitati all’evento).