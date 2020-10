Viabilità: modifiche al traffico tra San Piero a Grado e Marina per una gara ciclistica

Per permettere lo svolgimento in sicurezza della gara ciclistica a cronometro valida per il Campionato Toscano, in programma domenica 1 novembre, la Polizia Municipale di Pisa ha adottato alcune modifiche provvisorie alla viabilità tra San Piero a Grado e Marina di Pisa. In particolare dalle 8.30 di domenica 1 novembre circa fino al termine della gara saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale via Bigattiera lato mare, via di Torretta, via Vecchia di Marina (dove è prevista partenza e arrivo della gara).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.