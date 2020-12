Modifiche al traffico per la partita Pisa-Ascoli

In occasione della partita Pisa-Ascoli, gara valida per il campionato di serie B in programma domani, martedì 8 dicembre, la Polizia Municipale di Pisa ha disposto alcune modifiche alla viabilità nella zona adiacente lo stadio.

Nello specifico dalle 8 alle 20 di martedì 8 dicembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Rosmini, via Rosmini, via Piave Traversa A. Chiuse al traffico dalle ore 13 fino al completo esodo delle squadre via Rosmini, piazzale Rosmini, via Pieve Traversa A, via C.Matilde e via Piave.