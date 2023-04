Mobilità: provvedimenti al traffico per 'Verde Pisa' e 'Antiqua'

Per permettere il regolare svolgimento di Verde Pisa e Antiqua in programma in concomitanza con le festività pasquali la Polizia municipale ha disposto una serie di modifiche al traffico e alla sosta.

Dall'8 al 10 aprile si terrà la manifestazione 'Verde Pisa'. Di conseguenza il ponte di Mezzo sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 07.00 del giorno 8 aprile alle 24.00 del giorno 10 aprile 2023. Inoltre su Lungarno Gambacorti nei giorni 8, 9 e 10 aprile divieto di sosta con rimozione coatta nei primi 4 stalli auto, a partire dalla piazza XX Settembre.

Per permettere, invece, lo svolgimento di 'Antiqua' (in programma tutti i secondi fine settimana del mese da gennaio a giugno) nei giorni 8, 9 e 10 aprile divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati in via Dini, sospensione dell’area pedonale per tutta la durata della manifestazione in via Oberdan. Sul lungarno Pacinotti intersezione con via Curtatone e Montanara, su via San Frediano intersezione via Tavoleria, su via Dini intersezione piazza San Felice, su via Consoli del Mare intersezione via Sant’Apollonia e su via Oberdan intersezione via Canto del Nicchio, verrà apposta segnaletica di preavviso: “Attenzione piazza dei Cavalieri e via Dini chiuse al transito veicolare”.