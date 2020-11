Lavori in corso in molte vie cittadine: le modifiche al traffico

Tutte le modifiche al traffico nella prossima settimana nelle diverse zone della città per lavori in corso. In programma lavori di Acque su Lungarno Fibonacci, nuove asfaltature in via Contessa Matilde, rifacimenti del marciapiede in via Due Arni e il taglio di una pianta malata alle Piagge.

Domenica 22 novembre sarà chiuso al traffico veicolare Lungarno Fibonacci per lavori urgenti di Acque spa lavori di manutenzione di tre chiusini su rete idrica e fognaria. Dalle ore 09.00 fino al termine dei lavori (non oltre le 13.00), pertanto, è prevista la chiusura al traffico veicolare con occupazione all’altezza del Ponte della Fortezza. È previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata su Lungarno Galilei (civici. 1-2) dalle ore 09.00 al termini dei lavori (non oltre le 18.00).

Da lunedì 23 a giovedì 26 novembre sono previsti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su via Contessa Matilde dalle ore 08.00 alle 17.00 per lavori di asfaltatura. In particolare restringimento di careggiata e senso unico alternato regolato da movieri, interruzione della pista ciclabile e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nell’area di intervento, con cantieri in stato di avanzamento a lotti di 100 metri circa partendo da via Pietrasantina.

Da lunedì 23 a venerdì 11 dicembre provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su via Due Arni , da via Tesio/Rook al civ. 6, per lavori di rifacimento del marciapiede. È previsto il restringimento di careggiata e senso unico alternato regolato da movieri se necessario e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati. Divieto di sosta con rimozione coatta nell’area parcheggio lato opposto al civ. 6.

Da mercoledì 25 a giovedì 26 novembre sarà chiuso al traffico veicolare il viale delle Piagge, tratto da via Masaccio a via S. Michele degli Scalzi , dalle ore 08.00 alle 17.30 e limitazioni di viabilità nei vialini pedonali lato fiume compresa la parte dell’argine fino al 30 novembre, per consentire il taglio di una pianta ad alto fusto secca, affetta da cancro colorato.