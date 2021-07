Lavori alle rotatorie di Sesta Porta e via Livornese: modifiche al traffico

Lavori in corso alle rotatorie di Sesta Porta e via Livornese a Pisa per eseguire gli scavi necessari al passaggio delle tubazioni idriche. Oggi, mercoledì 21 luglio dalle ore 8 alle ore 18, in zona Sesta Porta sono adottati i seguenti provvedimenti temporanei alla viabilità:

- rotatoria dell'ordine del Santo Sepolcro: divieto di transito e chiusura della carreggiata prospiciente il Palazzo della Provincia-Centro Studi Maccarrone-Centro per l’Impiego;

- via Pellico: chiusura corsia lato di marcia da Piazza Sant’Antonio a Via Battisti, istituzione del senso unico di marcia con direzione via Battisti-Piazza Sant’Antonio;

- via Battisti: con provenienza semaforo Piazza Vittorio Emanuele: obbligo di sola svolta a destra nella Via Pellico, con apposizione segnale di preavviso per nuova viabilità;

- via Bixio: intersezione Piazza S.Antonio: obbligo di svolta a sinistra, con apposizione di segnali di preavviso di nuova viabilità.

Giovedì 22 luglio ore 8 alle ore 18, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità in via Livornese:

- rotatoria via Livornese intersezione via Pertini: istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.