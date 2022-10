Pisa Half Marathon: i provvedimenti al traffico e alla sosta

Domenica 9 ottobre si svolgerà in città la XVI edizione della Pisa Half Marathon. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, validi nella giornata di domenica 9 ottobre:

Provvedimenti alla sosta

Dalle ore 04:00 alle ore 13:30, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, nelle seguenti strade: Via Nino Pisano, Via A. Moro nel tratto da Via R. Sardo a Via di Balduccio, limitatamente ai primi e ultimi 20 metri su ambo i lati, Via R. Sardo, Via di Balduccio, Via Porta a Mare (lato Ovest),Via C. Fazio, Via Stampace , Via Curtatone e Montanara , Via S. Frediano, Via Consoli del Mare, Via Canto del Nicchio, Lungarno Sonnino, Via C. Maffi , Via Carducci, Via Fedeli, Piazza Arcivescovado.

Provvedimenti di chisura e modifica al traffico veicolare

Dalle ore 05:00 alle ore 11:00, istituzione del divieto di transito veicolare su Via C. Matilde, tratto da Via Luigi Bianchi alla rotatoria di Via Pietrasantina( sarà consentita la sosta solo organizzatori evento per montaggio/smontaggio strutture in uso per la manifestazione).

Dalle ore 08:00 alle ore 13:30, istituzione del divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: Viale delle Cascine, tratto da Via Pietrasantina a S. Rossore, Via del Capannone.

Dalle 08:00 alle 13:30, inversione del senso unico di marcia in Via Nino Pisano con nuova direzione da Via C. Fazio a Via Aurelia.

Dalle 08:00 alle 13:30, istituzione del senso unico di marcia in Via Conte Fazio da Via di Balduccio a Via N. Pisano . *In questa fase il percorso consentito per l’ingresso in città dalla Via Aurelia sarà: Via C. Fazio (scuole), Via R. Sardo a dx, Via A. Moro, Via G. di Balduccio.

Dalle 08:00 alle 13:30, inversione del senso unico di marcia in Via Stampace, con nuova direzione da Via Zerboglio a Via Porta a Mare.

Dalle 08:00 alle 13:30: via Don Gaetano Boschi obbligo di svolta a destra in via Leopardi con direzione via della Faggiola e chiusura traffico veicolare fino a Piazza Arcivescovado, con istituzione del senso alternato per permettere veicoli parcheggiati in detto tratto di uscire in via Leopardi.

Dalle 08:00 alle 13:30, chiusura al traffico veicolare di Via S. Lorenzo, tratto da Via S. Cecilia a Via Carducci e obbligo a destra all’intersezione Via S. Lorenzo Piazza Martiri della Libertà verso quest’ultima, eccetto diretti in Via S. Cecilia.

Dalle 08:00 alle 13:30, chiusura al traffico veicolare Lungarno Galilei, consentito ai soli veicoli parcheggiati transito con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Lungarno Galilei – Piazza XX Settembre verso Corso Italia abolendo l’area pedonale su quest’ultima. Obbligo a destra verso Via del Cottolengo e attraversamento obbligatorio fino a Via Mazzini direzione Piazza S. Antonio seguendo le indicazioni del personale presente sul posto .

Dalle 08:00 alle 13:30, percorso obbligatorio per chi esce da Via delle Belle Donne: Obbligo a destra percorrendo contro senso il Lungarno Gambacorti e giunti all’intersezione con via Toselli obbligo a destra verso detta via proseguire verso Corso Italia fino a Via del Cottolengo;

Dalle 08:00 alle 13:30, inversione del senso di marcia del tratto di Via Crispi che va da Via S. Paolo a Via Lavagna e obbligo di svolta a sinistra all’uscita dalla Via San Paolo;

Dalle ore 08:00 alle ore 13:30, istituzione del divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: Via delle Lenze, Via Perin del Vaga, Via Vecelio, Via dell’Argine, Via G. Da Fabriano, Ponte del Cep, Via II Settembre, Via Porta a Mare lato fiume, Ponte della Cittadella, L.no Sonnino, Ponte Solferino con direzione Nord/Sud, Lungarno Gambacorti, Via Mazzini, Via D’Azeglio, Via B. Croce, Piazza Toniolo, Via Bovio, L.no Galilei, Ponte di Mezzo, L.no Pacinotti, (eccetto corsia Nord in uscita da Via S. Maria con obbligo a destra verso il Ponte Solferino), Via Curtatone e Montanara, Via S. Frediano, Piazza dei Cavalieri, Via Consoli del Mare, Via Carducci, Via Fedeli, Via C. Maffi, Via Camozzo, Via San Ranierino.

Chiusura della Via B. Croce al traffico veicolare indirizzandolo sul Viale Bonaini; consentire ai soli mezzi parcheggiati in Via B. Croce l’uscita con obbligo di svolta a sinistra in Via Queirolo; adottare provvedimenti in Via B. Croce per delimitare e distinguere le due corsie presenti con presenza di personale per ottimizzare lo svolgimento.

Obbligo di svolta a destra alla rotatoria v.le D’ Annunzio / v. 2 Settembre con direzione via Livornese, per i mezzi provenienti dal litorale.

L’intersezione tra via C. Matilde – Cascine – Pietrasantina - Cammeo e l’intersezione Aurelia NordCascine, saranno interdette al traffico veicolate per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti.

Chiusura di Via San Zeno dall’intersezione con Via Buonarroti, indirizzando il traffico su detta Via per chi proviene da Largo San Zeno, così per via Buonarroti in uscita su Via San Zeno obbligo di svolta a destra verso la rotatoria Largo San Zeno; consentire ai soli veicoli in parcheggio in Via San Zeno il transito nel normale senso di marcia per l’uscita.