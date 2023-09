Fine settimana ricco di eventi: tutte le modifiche al traffico in centro

Per permettere lo svolgimento di alcuni eventi in programma a Pisa nel corso di questo fine settimana si sono necessarie modifiche al traffico. Sabato 16 settembre alle 15 partirà il corteo di rievocazione storica delle 12 compagnie che parteciperanno al 37° Campionato italiano di tiro con la balestra da banco, in tarda serata eventi che fanno parte della 'Settimana europea della mobilità'. Per questo motivo il ponte di Mezzo resterà chiuso dalle 14 alle 23 di sabato 16 settembre.

Domenica mattina, 17 settembre, invece appuntamento con la colazione sul ponte di Mezzo, sempre all'interno del calendario della 'Settimana europea della mobilità'. Di conseguenza lungarno Gambacorti, Mediceo, Galilei e Pacinotti e ponte di Mezzo saranno chiusi dalle 8 alle 13 di domenica 17 settembre.

Al fine di consentire l’uscita dei veicoli già in sosta sul lungarno Galilei e nella ZTL S. Martino e ZTL S. Antonio (comparto via Toselli - piazza Facchini - via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni: inversione del senso di marcia di piazza San Sepolcro e via Dal Borgo; abrogazione dell’area pedonale in via San Martino, tratto da vicolo del Moro a Corso Italia e in via Toselli, tratto da Corso Italia a via Garofani; istituzione del senso unico alternato su via Toselli, tratto da via Garofani a via dell’Occhio, con nuova viabilità da percorrere in uscita: via Toselli, via Garofani, Piazza Grilletti, via La Nunziatina, Via Mazzini.