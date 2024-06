Giugno Pisano, si disputa il Gioco del ponte: le modifiche al traffico previste

Per permettere lo svolgimento di una delle tradizioni più importanti della città come il Gioco del Ponte, che chiude il Giugno Pisano, saranno necessarie alcune modifiche al traffico e alla sosta sia nei giorni precedenti che in quelli successivi al giorno di svolgimento, previsto per sabato 29 giugno.

Divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle 12 del giorno 29 giugno alle 10 del giorno 30 giugno nelle seguenti aree: Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, piazza XX Settembre, piazza Garibaldi e piazza del Pozzetto. Divieto di transito veicolare dalle 13 del giorno 29 giugno alle 2 del giorno 30 giugno nelle seguenti aree: Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, ponte della Fortezza corsia lato Ovest, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti.

Dalle 18 del giorno 29 giugno fino al termine del corteo storico il divieto di transito veicolare sarà esteso alle seguenti vie: Lungarno Pacinotti (tratto da via Santa Maria a ponte Solferino), Lungarno Fibonacci, ponte della Fortezza (entrambe le corsie) e Ponte Solferino.

Si rende inoltre necessario: invertire il senso di marcia di piazza San Sepolcro. Istituire il senso unico alternato su via Flaminio Dal Borgo. Abrogare l’area pedonale in via San Martino, tratto da vicolo del Moro a Corso Italia, e in via Toselli, tratto da Corso Italia a via Garofani. Istituire il senso unico alternato su Via Toselli, tratto da Via Garofani a Via dell’Occhio. Istituire il divieto di accesso, all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni oggetto del provvedimento.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI, COMPRESI CICLI E MOTOCICLI. Via Gori, tratto compreso tra via San Martino e via del Carmine. Via San Martino, tratto compreso tra l’intersezione con via Gori e Corso Italia. Piazza San Martino, tratto del contro viale tra la Chiesa e la via San Martino. Via del Carmine, tratto compreso tra via Gori e Corso Italia. Via San Francesco, tratto compreso tra via Buonarroti e Borgo Stretto.

SUOLO PUBBLICO. Dalle 17 alle 19.30 (e comunque fino a cessate esigenze) del giorno 29 giugno dovranno essere mantenute libere da qualsiasi manufatto (sedie, tavoli, ombrelloni, espositori, etc.) posizionato sul suolo pubblico le seguenti aree: via Gori, via del Carmine, via San Martino, piazza San Martino, via di Banchi, piazza XX Settembre, via San Francesco (dalla chiesa fino a via Buonarroti), via Buonarroti, via San Lorenzo, via Rigattieri, via Oberdan, Borgo Stretto, piazza Garibaldi, piazza del Pozzetto.

Inoltre dalle 15 del 29 giugno e fino al termine della manifestazione, venga interdetto il transito pedonale e quello veicolare in via di Banchi e in piazza XX Settembre. Dalle 7 del 29 giugno e fino al termine della manifestazione, tutta l’area di piazza Garibaldi dovrà essere completamente libera da qualsiasi occupazione di suolo pubblico. Dalle 15 del 29 giugno vietato il transito pedonale in piazza Garibaldi.

PER PERMETTERE IL TRAFERIMENTO DEI CAVALLI. Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta in piazza Toniolo nel tratto compreso fra il numero civico 5 e l’intersezione con piazza Guerrazzi nella direzione di marcia Nord/Sud, dalle 8 del 28 giugno alle 2 del 30 giugno.

SCARICO E CARICO COSTUMI FIGURANTI. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 del giorno 27 giugno alle 18 del giorno 3 luglio in via Gori (in corrispondenza della scuola elementare "Zerboglio"), via San Francesco (tratto compreso tra la Scuola Elementare “Damiano Chiesa” fino all’intersezione con Via Buonarroti) e via Francesco da Buti (lato sinistro per i primi cinque stalli di fronte alla Stazione Leopolda).

PARCHEGGI RISERVATI OPERATORI TV E OSPITI. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 14 del giorno 29 giugno alle 2 del giorno 30 giugno in via Toselli (lato sinistro) e via Curtatone Montanara (ambo i lati fino a intersezione con via Tanucci).

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 del 28 giugno alle 10 del 30 giugno in piazza del Pozzetto e piazza del Carmine per velocipedi, monopattini e rimozione rastrelliera. La tempistica e le modalità delle chiusure potranno subire modifiche attuabili sul momento, ad opera della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine.