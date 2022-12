La città si prepara alla festa di Capodanno: tutte le modifiche al traffico

Modifiche alla viabilità e sosta per i festeggiamenti del Capodanno di sabato 31 dicembre. Le zone interessate sono quelle del centro città. E' interessata l’area di piazza dei Cavalieri dove si svolgerà la serata evento dal titolo 'New Year 2023 Celebration', dove a partire dalle 22 saliranno sul palco i Dj Aladin e Shorty di Radio Deejay e Radio M2O e dopo la mezzanotte si svolgerà lo show case di Dargen D’Amico oltre a Biondo e Dj Masciotti. Interessate dal provvedimento anche le aree intorno al ponte di Mezzo e ai lungarni per i fuochi d’artificio della mezzanotte.

Concerto in piazza Cavalieri

Provvedimenti temporanei di sosta fino al 2 gennaio 2023, in piazza dei Cavalieri lato Arco del Gualandi e lato Palazzo del Consiglio dei Dodici: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle area di allestimento delle attrezzature necessarie allo svolgimento del concerto, con transito veicolare consentito a bassa velocità e adottando tutte le cautele del caso.

Altri provvedimenti dalle 20 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio 2023. Piazza dei Cavalieri: istituzione del divieto di transito veicolare; via Consoli del mare, tratto da piazza dei Cavalieri alla parte posteriore della Chiesa di S. Stefano dei Cavalieri: istituzione del divieto di transito veicolare. Nel restante tratto, i veicoli autorizzati transiteranno in senso unico alternato a vista fino a via Canto del Nicchio; via San Frediano: istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli dei residenti con accesso alle proprietà laterali fino alla chiusura; via Corsica: istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra piazza dei Cavalieri e il civ.4; via Dini: istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra piazza San Felice e piazza Cavalieri; via Dalmazia, tratto Arco del Gualandi: istituzione del divieto di transito veicolare; via Oberdan: sospensione dell’area pedonale per tutta la durata della manifestazione in atto mantenendo il 'pilomat' in posizione abbassata.

Spettacolo pirotecnico sul Ponte di Mezzo

Ponte di Mezzo: dalle 18.30 del 31 dicembre alle 9 del 1° gennaio e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare e pedonale.

Lungarno Galilei, tratto da piazza San Sepolcro a piazza XX Settembre: dalle 17.30 del 31 dicembre alle 9 del 1° gennaio e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta; Lungarno Galilei, tratto da Ponte della Fortezza a Piazza San Sepolcro: dalle 20.30 del 31 dicembre fino alle 9 del 1° gennaio e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare; Durante la chiusura, i veicoli in sosta potranno circolare in uscita fino a piazza S. Sepolcro seguendo il percorso alternativo. In questa fase, su piazza S. Sepolcro e su via Dal Borgo, sarà istituito il senso unico alternato a vista al fine di consentire ai veicoli in sosta sul Lungarno e agli autorizzati Ztl l’uscita con percorso alternativo su via San Martino (abrogando l’area pedonale da vicolo del Moro a Corso Italia), via Toselli con il senso unico alternato a vista, nel tratto via Garofani/via Dell’Occhio, via Facchini, via delle Belle Donne.

Lungarno Gambacorti, tratto da piazza XX Settembre a via delle Belle Donne: dalle 17.30 del giorno 31 dicembre fino alle 9 del giorno seguente e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.

Lungarno Pacinotti, tratto da via Curtatone e Montanara a piazza Garibaldi: divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 17.30 del 31 dicembre alle 9 del giorno seguente e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia; chiusura al transito veicolare eccetto veicoli diretti al parcheggio di piazza Carrara e autorizzati ZTL Nord fino a via Curtatone e Montanara, dalle 20.30 del 31 dicembre alle 9 del giorno seguente e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia.

Lungarno Mediceo, tratto da piazza Garibaldi a piazza Mazzini: divieto di transito veicolare, dalle 20.30 del 31 dicembre alle 9 giorno seguente e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia; dal civico 47 al civico 41: divieto di sosta con rimozione coatta per consentire la sosta ai veicoli soccorso/emergenza, dalle 20.30 del 31 dicembre alle 9.00 del 1° gennaio.

Ponte Della Fortezza: chiusura al transito veicolare della corsia ovest, senso di marcia consentito con direttrice sud-nord, dalle 20.30 del 31 dicembre alle 9 del 1° gennaio e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia.

Sarà istituito il divieto di accesso, all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni oggetto del provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Serafini, Tidi, Vigna, P.zza Cairoli, con chiusura al transito veicolare effettuata con transenne. Via Palestro: inversione del senso unico nel tratto via Cavour/via Verdi; Via Cavour intersezione Via Palestro: obbligo di svolta a sinistra.