Riqualificazione della stazione: istituito il senso unico in viale Bonaini per agevolare i lavori

Nuove modifiche al traffico e alla sosta nell’area della stazione, comprese le vie Bonaini, Puccini, Vespucci, Colombo, Catalani e Queirolo, per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione che attualmente riguarda viale Gramsci. Tra le modifiche principali da segnalare che viale Bonaini diventa a senso unico con direzione da piazza Vittorio Emanuele a piazza Guerrazzi, nel tratto tra la rotatoria con viale Gramsci e l’incrocio con via della Spina. Dunque le auto che provengono da piazza Guerrazzi dovranno percorrere via Benedetto Croce per raggiungere piazza Vittorio Emanuele e la stazione, mentre coloro che vorranno raggiungere l’Aeroporto o la FiPiLi potranno percorrere regolarmente viale Bonaini e poi svoltare in via della Spina.

Nel dettaglio, da lunedì 9 ottobre e fino al 5 novembre saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- Viale Gramsci: rimane aperta la corsia lungo la galleria di destra (lato presidio Polizia Municipale-Punto SNAI), dove permane il doppio senso di marcia (riservando la carreggiata esterna in esclusiva al transito dei bus); la corsia lungo la galleria di sinistra (lato edicola), continua ad essere utilizzata come area cantiere;

- Rotatoria viale Gramsci - piazza Vittorio Emanuele II: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sia lato cantiere sia lato piazza Vittorio Emanuele;

- Viale Bonaini: istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra viale Gramsci e via della Spina con nuova direzione via Battisti/ piazza Guerrazzi; restringimento della carreggiata in prossimità dell’intersezione con via della Spina; istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via della Spina per i veicoli provenienti da piazza Guerrazzi in direzione Est/Ovest;

- Via Puccini: inversione del senso di marcia, nuova direzione nord-sud e istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che intendano immettersi sulla via Corridoni;

- Via Puccini intersezione con via Corridoni: istituzione dello 'STOP';

- Via Vespucci tratto compreso tra via Puccini e via Colombo: inversione del senso di marcia, nuova direzione da Est verso Ovest;

- Via Colombo tratto compreso tra via Vespucci e via Corridoni: inversione del senso di marcia con nuova direzione da sud-nord e istituzione dello 'STOP' per i veicoli che intendano immettersi sulla via Vespucci, con obbligo di procedere dritto o di svoltare a sinistra;

- Via Vespucci intersezione via Colombo: cartello direzionale con obbligo procedere a dritto o svolta a destra e divieto di accesso nel tratto che porta a via Corridoni;

- Via Colombo all’intersezione con viale Bonaini: istituzione dell’obbligo di svolta a destra;

- Via Catalani: inversione del senso di marcia con direzione da via Mascagni a via Battisti e istituzione segnale di 'STOP' all’intersezione con via Battisti e obbligo di svolta a destra;

- Via Mascagni intersezione via Battisti: istituzione dello 'STOP' per i veicoli in transito su via Mascagni con direzione via Battisti e obbligo di svolta a destra;

- Via Queirolo: inversione del senso di marcia da sud verso nord, istituzione della segnaletica di 'STOP' all’intersezione con via Benedetto Croce e segnale di indicazione direzionale dritto verso via Turati (solo per autorizzati Z.T.L.) e sinistra verso piazza Vittorio Emanuele;

- Via Benedetto Croce: spegnimento temporaneo della lanterna semaforica all’intersezione con via Queirolo, istituzione dell’obbligo di proseguire dritto o svolta a destra (solo per autorizzati Z.T.L.) all’intersezione con via Queirolo e via Turati;

- Via Battisti: per i veicoli in transito con direzione viale Bonaini, obbligo di dare la precedenza ai veicoli (T.P.L.-Taxi-Soccorso-Polizia) provenienti da viale Gramsci.

Nell’ambito dei lavori, Enel avvisa che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti martedì 10 ottobre dalle 9 alle 13 in viale Gramsci (civici da 1 a 7 ap; civico 14).