Demolizione dell'ex padiglione Livi all'ospedale di Volterra: modifiche alla viabilità

Da lunedì 18 ottobre, per motivi di sicurezza, la circolazione all’interno dell’ospedale di Volterra verrà temporaneamente modificata a causa dei prossimi lavori di demolizione dell’ex padiglione Livi, dove sarà realizzato un parcheggio multipiano che permetterà la costruzione della nuova REMS.

Via della Discesa sarà interdetta al traffico per il tempo necessario al completamento della demolizione. Gli operatori, gli utenti ed i visitatori potranno raggiungere i reparti e gli ambulatori entrando da viale del Teatro percorrendo, in senso contrario all’attuale circolazione, le vie interne dell’ospedale. La nuova circolazione, a senso unico alternato, sarà regolata da un semaforo e da cartelli stradali.

La demolizione del padiglione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Volterra, per un volume di circa 10.000 mc, costituisce parte del primo lotto degli interventi necessari per la realizzazione della nuova sede della 'Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza – REMS'. Il nuovo edificio sarà realizzato nell’area dell’attuale parcheggio dell’ospedale e ospiterà 40 pazienti psichiatrici.

La Asl Toscana Nord Ovest si scusa con la popolazione per gli eventuali disagi e raccomanda di prestare la massima attenzione alla segnaletica che verrà posizionata ed alle eventuali indicazioni aggiuntive che verranno fornite dagli operatori impegnati nei lavori.