Modifiche alla viabilità sul Ponte dell'Emissario: il cronoprogramma delle prossime fasi

Al via dalla giornata di martedì 24 gennaio alcune modifiche alla viabilità sul Ponte dell'Emissario, per interventi a cura della Provincia di Pisa da eseguire sulla stessa infrastruttura. "Si tratta di lavorazioni importanti, finalizzate alla messa in opera sul ponte delle passerelle pedonali, finanziate direttamente dal Comune di Vicopisano", afferma il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.

"Per ciascuna passerella, l’intervento si articolerà in 3 fasi - illustra Angori - la prima fase, della durata di 3/4 giorni in condizioni di senso unico alternato, e dunque a partire dal 24 gennaio, prevede l’installazione di elementi a livello della piattaforma stradale; successivamente, e per la stessa durata le lavorazioni, continueranno dall’intradosso dell’impalcato. L’ultima fase di durata prevista a pari a 2 giorni, per la quale sarà nuovamente necessario l’approntamento del senso unico alternato, consisterà nell’installazione dei parapetti e dei piani di calpestio. Terminata l’installazione della passerella sul primo lato, le lavorazioni si sposteranno con le stesse modalità sul lato opposto. Il senso unico alternato sarà approntato ogni mattina a partire dalle ore 8.30 e smobilitato il pomeriggio alle ore 17:30 circa. Si tratta dunque di lavorazioni che procederanno a fasi, con il senso unico alternato, opportunamente segnalato sul momento da impianto semaforico o movieri".

Afferma il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci: "L’intervento consiste nell’installazione su entrambi i prospetti del ponte di una passerella in acciaio, corredata da parapetto anch’esso in acciaio. Da progetto ciascun camminamento ha una larghezza pari a circa 120 cm e sarà sostenuto da una serie di telai reticolari costituiti da elementi tubolari collegati alle strutture di impalcato: saranno percorsi pedonali importanti per l'accessibilità stessa del ponte, che è stato recentemente oggetto di manutenzione straordinaria da parte della Provincia di Pisa. La nostra Amministrazione Comunale ha finanziato la realizzazione delle passerelle per un valore di 100mila euro; l'intero progetto di manutenzione straordinaria messo a punto dall'ente provinciale si attesta sui 700mila euro, per una riqualificazione complessiva dell'infrastruttura pari a 800mila euro".

"Si tratta, dunque, di opere sempre più funzionali alla sicurezza e alla piena accessibilità delle infrastrutture presenti sul nostro territorio - concludono Angori e Ferrucci - dal momento che, a partire dal prossimo 25 gennaio, è previsto anche l'avvio del senso unico alternato sul Ponte della Sp1 della Botte (che proseguirà, secondo cronoprogramma, fino al prossimo 29 gennaio per verifiche tecniche a cura della Provincia di Pisa, ndr), sarà cura dei nostri Enti monitorare costantemente entrambe le situazioni, per accertarci che i flussi di traffico proseguano quanto più possibile senza particolari criticità e disagi per cittadini e comunità".