Modifiche alla viabilità a Vecchiano per i lavori in via Fermi

Iniziano da domani 1 marzo le lavorazioni a cura di Acque Spa nei pressi dell’Ufficio Postale di Migliarino a Vecchiano. "Si tratta di lavorazioni che impatteranno sulla circolazione stradale di via Fermi", spiega il sindaco Massimiliano Angori. Il cantiere sarà attivo dal 1 all’11 marzo, dalle 8 alle 18: in questo periodo temporale sarà attivata la sospensione della circolazione viaria, così come previsto dall’Ordinanza n. 17 del 25 febbraio 2022 della Polizia Municipale di Vecchiano, su via Enrico Fermi, dall’intersezione con via Mazzini sino all’accesso al parcheggio pubblico a servizio del locale Ufficio di Poste Italiane.

"Il cronoprogramma delle lavorazioni prevede comunque - aggiunge il primo cittadino - che la effettiva chiusura della strada di via Fermi, fermo restando la presenza del cantiere nell’intero arco temporale suddetto, avvenga in via esclusiva nelle giornate del 2 e 3 marzo, dalle 8 alle 18, assicurando sempre la possibilità di passaggio a piedi ed in bicicletta. Il traffico veicolare verrà inoltre garantito su via Carducci, in senso unico alternato regolato da movieri".

Su via Enrico Fermi, inoltre, dal all’11 marzo vigerà anche l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta permanente.