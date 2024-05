Operazioni straordinarie in centro: cambia la viabilità di due strade

Nella giornata di venerdì 10 maggio due strade del centro cittadino subiranno delle modifiche alla viabilità.

Divieto di sosta da ambo i lati e chiusura al traffico veicolare dalle 8 alle 18 in via Fratti nel tratto compreso tra via Vespucci e viale Bonaini. Il provvedimento è necessario per consentire la sosta a una autogru necessaria all’esecuzione di operazioni di movimentazione materiali presso la sede INPS di Pisa.

Dalle ore 8.30 alle 12 chiusura al traffico veicolare di via Mazzini per consentire l’accesso di un autoarticolato e lo scarico di un prefabbricato alla 'Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo'. Chi dovrà percorrere via Alberto Mario sarà obbligato a svoltare a sinistra con uscita su lungarno Gambacorti.