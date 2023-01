Emergenza freddo: sei posti letto in più per i senzatetto all'asilo notturno

Con l’abbassarsi delle temperature cresce la necessità di offrire ricovero protetto alle persone che vivono per strada. Per questo motivo, grazie a 17mila euro messi a disposizione dal Comune di Pisa, sono stati collocati nel cortile della struttura di accoglienza per persone senza dimora della Società della Salute della Zona pisana, situata in via Conte Fazio, due moduli abitativi prefabbricati riscaldati che consentiranno di aumentare il numero di posti letto di 6 unità. La struttura - gestita dalla cooperative sociali Il Simbolo, Arnera e Alzaia - potrà così accogliere fino a 40 persone (4 posti sono riservati alle emergenze sanitarie). I moduli saranno a disposizione fino alla fine di maggio.

"Con l’arrivo del freddo - dichiara l’assessore al Sociale, Veronica Poli - abbiamo deciso di mettere a disposizione circa 13mila euro di risorse comunali per aumentare il numero di posti letto per i senza fissa dimora all’asilo notturno ed implementare le forniture di cibo, biancheria ed utenze. Come amministrazione comunale abbiamo ritenuto doveroso dare una risposta concreta a chi si trova a vivere in strada in questo momento di emergenza freddo, con un aumento dei posti letto che proseguirà per tutto l’inverno. L’impegno per non lasciare nessuno in strada e garantire un tetto sopra la testa a tutti è una priorità che stiamo portando avanti sia sul fronte delle politiche sociali che su quello delle politiche abitative. Nelle prossime settimane il Centro Homeless di Porta a Mare sarà inoltre dotato di 4 telecamere di videosorveglianza, che consentiranno agli operatori di monitorare il perimetro della struttura. Il tutto grazie ad un investimento di 4mila euro da parte dell’amministrazione comunale che si aggiunge ai 13mila messi a disposizione, per un totale di 17mila euro".

Con l’abbassarsi delle temperature sono state inoltre intensificate le attività dell’Unità di Strada che distribuisce quotidianamente cibo e materiale salva vita, come sacchi a pelo e coperte, in strada.