Molesta una cameriera che fa le pulizie nella sua camera d'albergo

Nel pomeriggio di ieri, 8 dicembre, una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia è intervenuta presso un albergo del centro storico di Pisa perché il direttore della struttura aveva segnalato che un ospite aveva avuto un comportamento indesiderato, rivolgendo delle avances ad una cameriera mentre stava facendo le pulizie nella sua camera.

Gli operatori hanno identificato il soggetto, un 25enne di origini nordafricane in regola con il permesso di soggiorno. I poliziotti, notata anche una leggera euforia dell'uomo, hanno proceduto alla perquisizione della sua camera, trovando e sequestrando 4 grammi di hashish. Dopo aver informato la cameriera della facoltà di sporgere querela per le molestie a sfondo sessuale subìte, i poliziotti hanno accompagnato il giovane in Questura, segnalandolo amministrativamente come assuntore al Nucleo Tossicodipendenze della Prefettura, così come previsto dal Testo Unico Stupefacenti.