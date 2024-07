Scatta una foto ad una giovane e al fidanzato in aeroporto, poi tenta l'approccio

Un tentativo di approccio che ha spaventato non poco la malcapitata vittima, una giovane di 25 anni che sabato si è imbarcata all'aeroporto di Pisa e che ha scritto alla nostra redazione per raccontare cosa le è accaduto.

"Sono stata costretta a prendere un aereo da Pisa per seri e improvvisi problemi familiari. Due ore di ritardo. Mi armo di pazienza. Saluto il mio fidanzato che mi ha accompagnata. Mi metto in fila per i controlli. Sono circa le ore 22 - racconta Anna (nome di fantasia, ndr) - l’aeroporto è ancora pieno di gente in attesa dei tanti ritardi dei voli, tipici di questi giorni. Passo il metal detector. Riprendo le mie valigie. Tutto a posto. Mi incammino verso il gate. A un certo punto si avvicina un ragazzo, totalmente sconosciuto, e mi dice mostrandomi il suo telefono: 'Questo è il tuo fidanzato? Mi hanno mandato questa foto, vuoi che te la mandi?'. Lì per lì rispondo in maniera secca ma educata 'no grazie'. Lui insiste dicendo 'Ma come? non vuoi la foto? Questi non siete tu e il tuo fidanzato?'. Poi al mio ulteriore diniego, si allontana lui e mi allontano io. La scena mi lascia spiazzata".



Anna inizia a ragionare sull'episodio appena accaduto: "Questo sconosciuto mi aveva fatto una foto insieme al mio fidanzato mentre ci salutavamo prima dei controlli, mi aveva seguita, mi aveva aspettato che avessi passato i controlli da sola, mi aveva aspettato che non fossi più al telefono, mi aveva mostrato la foto per cercare di avere un qualche mio contatto personale. Chiamo al telefono il mio fidanzato e gli riferisco l’accaduto. D’accordo con lui, mi rivolgo alle forze dell’ordine presenti della Polizia aeroportuale locali - racconta la giovane - si presentano due uomini in divisa ai quali racconto l’accaduto, spaventata e sconcertata. Dopo avermi chiesto la grossolana descrizione del ragazzo in questione, mi rispondono: 'Non è reato fare foto. È stato solo un approccio stupido che il ragazzo voleva avere con te, faremo un giro a vedere'. Io rimango ancora più basita. Nel mondo in cui viviamo di violenze sulle donne, molestie, stalking, tanti atteggiamenti subdoli e pericolosi, una risposta così mi lascia ancora più scioccata. Quasi indifferente. Come se fosse tutto normale. Come se fosse giustificato un uomo che ti scatta una foto a tua insaputa, ti segue, aspetta che tu non sia con il tuo ragazzo, si avvicina e chiede di avere un tuo recapito in qualche modo".



"Ci rifletto e penso che è veramente inutile fare tanti bei discorsi pubblici contro ogni tipo di violenza sulle donne e ogni tipo di molestie, se poi le risposte da chi ci dovrebbe garantire la tutela, sono così superficiali; senza neanche un minimo accenno a un richiamo ufficiale al ragazzo in questione (con lo scopo chiaramente di dissuaderlo a comportarsi in quel modo subdolo e pericoloso con altre persone)" sottolinea con dispiacere la ragazza che ha voluto raccontare questa storia accaduta "per sensibilizzare le ragazze come me su episodi del genere. A fare molta attenzione. E a riferire comunque sempre tutto a chiunque, in particolar modo alle forze dell’ordine (a parer mio, meglio se donne). Perché bisogna dire basta a questi atteggiamenti molesti soprattutto verso noi ragazze. E d’altro canto bisogna anche dare la giusta importanza al fatto che, da episodi del genere, si può arrivare a veri e propri reati ben più gravi! Perciò mai sottovalutare certi comportamenti e fare l’errore di considerarli come 'bravate'! Fateli presente e raccontateli a tutti, sempre!”.