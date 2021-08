Porta a Mare: anziano mostra i genitali dal terrazzo di casa, rischia la denuncia

La Polizia è intervenuta ieri, 5 agosto, intorno alle 13.35, a Porta a Mare, su segnalazione di una residente che lamentava di essere stata pesantemente molestata da un anziano. L'uomo, un abitante della zona, è che sovente seduto sul terrazzo di fronte alla propria casa e secondo la vittima è solito fare apprezzamenti volgari alle donne che passano nei pressi dell'abitazione.

Ieri pomeriggio la donna, distratta da una telefonata al cellulare, non ha adottato la solita cautela per evitare passaggi vicini a dove risiede l'uomo, che così, stando alla denuncia, ne ha approfittato non solo per reiterare le molestie, ma anche per mostrare i genitali. Questa volta la donna non ha più tollerato la vicenda e ha richiesto l'intervento della Polizia. Ora l'anziano rischia una denuncia per atti osceni una volta conclusi gli accertamenti degli inquirenti.