Infastidisce esercente e offende i poliziotti: denunciato

Intervento di una pattuglia della Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di sabato 18 novembre in piazza della Repubblica, di fronte al Tribunale, a seguito della segnalazione di un uomo, pluripregiudicato 42enne di Pisa, risultato molesto nei confronti dell’esercente di un negozio della piazza.

L’uomo era agitato, offensivo e poco collaborativo, per cui i poliziotti, dopo averlo invitato ad uscire, hanno faticato a riportarlo alla calma e hanno fatto intervenire anche un'ambulanza del 118. I sanitari, dopo averlo visitato, non hanno comunque rilevato la necessità di accompagnarlo al Pronto soccorso.



Una volta ricondotto alla calma, è stato scortato in Questura dove i poliziotti hanno formalizzato nei suoi confronti una denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.