Momenti concitati ieri sera in via Paradisa, nei pressi dell'ospedale Cisanello, dove era stata segnalata una persona molesta. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.



Il giovane, privo di documenti, è stato accompagnato in Questura. Prima calmo e collaborativo, ha poi dato in escandescenza in strada, una volta lasciati gli uffici dopo essere stato compiutamente identificato per un 23enne italiano residente in Lombardia.I poliziotti lo hanno nuovamente fermato e hanno fatto intervenire un'ambulanza per il trasporto in ospedale per accertamenti visto che il 23enne era fuori di se'.