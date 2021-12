Infastidiscono i presenti al Pronto Soccorso: interviene la Polizia

La mattina del 24 dicembre, intorno alle 7.30, le pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Pisa sono intervenute al Pronto Soccorso di Cisanello per la presenza, segnalata dalla guardia giurata, di tre persone dell'est Europa che avrebbero disturbato gli utenti chiedendo l'elemosina con fare molesto. Erano due uomini ed una donna.

Al momento dell'arrivo degli agenti i soggetti si erano già allontanati. Sono così partite le ricerche, che si sono concluse in breve tempo: una volante ha individuato i segnalati nei dintorni della struttura, procedendo quindi alla loro identificazione. E' così che uno degli uomini, nativo della ex Jugoslavia, è risultato da ricercare perché a suo carico vi erano in Banca Dati due provvedimenti da notificare: un ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione e la cessazione della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il soggetto è stato così accompagnato in Questura per le dovute notifiche.