Molesta la cameriera e viene fermato dalla Polizia: denunciato

Qualche apprezzamento di troppo, sfociato nella molestia nei confronti di una giovane cameriera di un ristorante situato nel centro storico. Un comportamento purtroppo messo in atto di frequente da un uomo, che attorno alle ore 23 di mercoledì 6 luglio è stato fermato da una pattuglia inviata dalla Questura su richiesta del titolare del locale. Alla vista degli agenti, il soggetto ha opposto resistenza al controllo, rifiutandosi di fornire le generalità e provando ad allontanarsi dal luogo. I poliziotti lo hanno bloccato nel tentativo di fuga: nonostante gli spintoni l'uomo è stato accompagnato in Questura, dove al termine delle procedure è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.