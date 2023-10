Nella mattina di mercoledì 4 ottobre, presso la sala Polivalente del Comune di Santa Luce, ha avuto luogo la presentazione del progetto del Monastero Lhungtok Choekhorling, alla presenza delle cariche istituzionali, del nuovo abate Ghesce Thubten Chonyi, della Comunità monastica e dei giornalisti.

Il sindaco del Comune di Santa Luce Giamila Carli ha aperto l’incontro ringraziando i presenti e sottolineando di rappresentare "gli interessi dei cittadini al progetto del Monastero. Dopo la sigla del protocollo di intesa nel 2017 tra Regione Toscana, Comune di Santa Luce, Associazione Sangha Onlus e l’Istituto Lama Tzong Khapa vi è stata un accelerazione del processo burocratico che ha portato alla concessione edilizia. Il Parco della contemplazione e della pace che sorgerà nell’area del Monastero avrà un’importante valenza e sono sicura che aprirà ulteriormente il nostro territorio a tutti coloro che ne vorranno beneficiare.”

La parola è passata al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha evidenziato come sia "un momento storico di questa comunità e direi per tutta la Toscana. Un fatto bellissimo, un luogo per la pace e la contemplazione che sarà una luce per tutta la Toscana. Un paese, Santa Luce, che porta già nel nome la propria vocazione di identità e spiritualità e di buon auspicio anche per la nascita di questo monastero. La cultura buddhista in Toscana è un grande dono. Vi dico grazie a nome di tutta la Regione, e ora basta burocrazia, dobbiamo mettere davvero mano alla costruzione del Monastero".

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana ha preso la parola dando il benvenuto in Toscana all’Abate "che è motivo per noi di grande orgoglio e soddisfazione. Ringrazio la Sindaca Giamila Carli per il lavoro svolto in questi anni e faccio i miei complimenti per questo che è un sogno per voi ma anche un regalo che fate alla Toscana andando a qualificare uno spazio che era dismesso e di cui l’uomo aveva abusato".

Il ven. Massimo Stordi, presidente Associazione Sangha Onlus che si occupa della realizzazione del Monastero: "E' un grande onore avere con noi Ghesce Thubten Chonyi, già abate di due Monasteri in Nepal, con circa ottocento tra monaci e monache e Maestro residente a Singapore, in uno dei più grandi Centri buddhisti d’Oriente", e ha aggiunto: "Nonostante i tempi della burocrazia abbiamo avuto un rapporto stretto e proficuo con la Presidenza Regionale e i vari Assessorati competenti. Il Monastero, ecosostenibile, potrà ospitare monaci e monache e contribuire grazie alla pratica dell’amore e della compassione a una società più armoniosa, come già testimonia la presenza da oltre 45 anni dell’Istituto Lama Tzong Khapa nel nostro territorio di cui Valerio Tallarico qui presente ne è il direttore".

Infine l’Abate Ghesce Thubten Chonyi ringraziando tutti i presenti ha ricordato la recente consacrazione del terreno, che ha eseguito insieme ad alcuni monaci del Monastero di Kopan, che dal punto di vista del rituale religioso permette l’avvio dei lavori. "Il buddhismo ha a che fare con la scienza della mente che vuol dire lavorare con le proprie emozioni cercando di eliminare quanto più possibile quelle negative che ci danneggiano. Questo è quello che ho appreso nei miei vent’anni di studio e che mi auspico possa avvenire anche nel Monastero. Desidero anche ricordare, così come enfatizzato da Sua Santità il Dalai Lama, l’importanza del dialogo interreligioso, del rispetto delle altre religioni e sono sicuro che il nuovo Monastero avrà questa funzione come fulcro dello sviluppo della pace e dell’armonia. Un posto dove i monaci e le monache potranno studiare ma allo stesso tempo un luogo pacifico e tranquillo dove le persone potranno essere accolte e vivere".