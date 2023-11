Si sente male durante un servizio di emergenza: muore a 36 anni volontaria della Misericordia

Misericordie Pisane in lutto per la prematura scomparsa di una giovane volontaria, Monica Barbieri, di 36 anni. E' il presidente Maurizio Novi a dare via social la notizia della morte.

"Dopo una notte di attesa purtroppo questa mattina è arrivata la telefonata che mai avremo voluto ricevere - scrive Novi - Monica, una giovane volontaria della Misericordia Pontedera, ieri sera durante un servizio di emergenza ha accusato un grave malore, subito soccorsa dai colleghi è stata portata immediatamente al pronto soccorso di Pontedera. I sanitari, vista la gravità della situazione, hanno immediatamente disposto il trasferimento a Cisanello ma malgrado tutte le forze messe in campo, Monica 36 anni non ce l’ha fatta!".

"Mi stringo, e ci stringiamo tutti al governatore della Misericordia di Pontedera, a tutti i volontari e soprattutto ai genitori ed amici di Monica - conclude Maurizio Novi -