Litorale, monitoraggio delle nidificazioni delle tartarughe anche nell'estate 2021

Il programma si chiama 'Chi trova un nido trova un tesoro': per il quarto anno consecutivo il Comune e Legambiente seguono gli esemplari Caretta caretta

Anche nell’estate 2021, per il quarto anno consecutivo, il Comune di Pisa e Legambiente organizzano un’attività di monitoraggio delle nidificazioni di Caretta caretta, la tartaruga marina più diffusa nel Mar Mediterraneo, lungo il tratto di litorale da Marina di Pisa a Calambrone. I volontari si alterneranno ogni giorno (dalle 6 del mattino) a coppie, mantenendo ovviamente il distanziamento interpersonale, nel monitoraggio di tutto il litorale pisano, perlustrando le spiagge di sabbia da Marina di Pisa fino allo scolmatore a Calambrone.

Il monitoraggio è previsto dal 1 giugno al 16 agosto, periodo di maggiore probabilità di deposizione delle tartarughe. I volontari precedentemente istruiti sulle modalità di osservazione della spiaggia saranno suddivisi in turni per coprire tutto il litorale. "Il mondo delle tartarughe - dichiara l’assessore all’Ambiente Filippo Bedini - è estremamente affascinante e la Caretta caretta è uno degli animali più antichi del pianeta. Queste fantastiche testudini scelgono bene dove andare a nidificare e la speranza è che scelgano le nostre spiagge, a testimonianza del buono stato di salute delle stesse. Un ringraziamento particolare ai volontari di Legambiente che hanno dato la loro disponibilità per questo importante monitoraggio".

Tutti coloro che sono disponibili a collaborare all’iniziativa possono contattare per e-mail Legambiente Pisa (legambiente@legambientepisa.it) oppure l’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa (ambiente@comune.pisa.it).