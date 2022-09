Monsignor Andrea Migliavacca è il nuovo vescovo di Arezzo - Cortona - San Sepolcro, dopo essere stato a San Miniato. Espressa soddisfazione dal presidente del Consiglio regionale, anche a nome dell’intera Assemblea legislativa. Il presidente ricorda di "aver avuto la fortuna di incontrare e conoscere personalmente Mons. Migliavacca nei sette anni del suo servizio pastorale nella Diocesi di San Miniato, apprezzandone lo spessore dell’uomo di Chiesa, la ricchezza della sua umanità, accompagnate da una non comune capacità di relazione cordiale ed empatica, in particolare con i giovani".

"Proprio la sua attenzione al mondo giovanile - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - e la sua capacità di coinvolgere le ragazze e i ragazzi nel rispetto della loro età, gli hanno fatto in modo particolare apprezzare Mons. Migliavacca al di là anche del suo ministero ecclesiale". Il presidente ha spiegato di "sapere bene che per i fedeli di San Miniato questa notizia rappresenta la perdita di un punto di riferimento importante", ma si è detto orgoglioso che la Toscana "possa conservare un suo illustre cittadino, ormai toscano a pieno titolo, in un ruolo ancora più prestigioso e impegnativo". Per questo ha dichiarato di unirsi alla soddisfazione dei suoi nuovi fedeli aretini, augurando a Mons. Migliavacca "di raggiungere e superare i risultati che hanno contrassegnato i suoi anni sanminiatesi".