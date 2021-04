Monti Pisani: operativo il trattore per le manutenzioni

Da alcuni giorni sul Monte Pisano, in virtù del suo posizionamento al primo posto della classifica nazionale del nono censimento 'I Luoghi del Cuore', nel 2018, è al lavoro un nuovo trattore, molto potente e ben attrezzato. Il nuovo mezzo permette consistenti operazioni di pulizia e ripristino e interventi in somma urgenza, passa per le piste forestali e consente agli operai del cantiere forestale di intervenire nelle zone più impervie.

Ai 55mila euro di contributo messo a disposizione dal Fondo Ambiente Italiano si sono sommati i circa 17mila euro stanziati dalla Regione Toscana e i circa 20mila messi a disposizione dal Comune di Calci, necessari per completare l'acquisto del mezzo forestale con l'allestimento di attrezzature da lavoro del mezzo.Tale dotazione è "imprescindibile per la manutenzione dei percorsi - scrivono i comuni di Calci e Vicopisano - delle piste forestali e delle linee tagliafuoco nell’ampia area naturale del Monte. Esso permetterà, inoltre, ai due Comuni di svolgere in 'economia diretta' numerose opere di pulizia e di ripristino, utili per assicurare a cittadini, turisti ed escursionisti e a tutti coloro che vivono quotidianamente il Monte, una sua fruizione in sicurezza e altresì indispensabili per gli interventi di urgenza legati ad eventuali, nuove emergenze".

Nel frattempo il personale preposto all’utilizzo del trattore ha effettuato il corso specifico per guidarlo e per sfruttarne al massimo e al meglio tutte le potenzialità e il Comune di Calci ha fatto quanto era necessario per iniziare immediatamente a usarlo per i molteplici lavori previsti dal piano di gestione del Patrimonio Agricolo Forestale dei 'Monti Pisani', per le operazioni di Anticendio Boschivo-AIB e per gli interventi del Piano di Sviluppo Rurale-PSR programmati nel vasto territorio.

"Senza il contributo davvero generoso del FAI - ha commentato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - e quello della Regione Toscana, che hanno reso 'sostenibile' la quota rimasta in carico al bilancio del nostro Comune, non saremmo riusciti a dotarci di questo mezzo così importante, per questo non possiamo che essere grati al FAI e a Intesa Sanpaolo del contributo e, più in generale, di aver creato questa iniziativa di valorizzazione dei tanti luoghi che meritano di essere riscoperti, salvati e valorizzati in tutta Italia. Ma non possiamo non citare e ringraziare, in primis, ovviamente, il comitato promotore, le locali Delegazioni FAI e tutti i cittadini che con la propria firma, cartacea oppure online, ci hanno votato per questo riconoscimento. Grazie davvero a tutti e ora continuiamo a metterlo in moto per lavorare alla prevenzione sul Monte".

"Vorrei ringraziare prima di tutto - afferma il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci - l'Associazione Amici della Certosa di Pisa a Calci e l'allora presidente, Fabiola Franchi, attuale assessora al Monte Pisano del nostro Comune, per averci coinvolto nella raccolta firme del censimento FAI 'I Luoghi del Cuore', coronata da questo risultato magnifico. Un percorso che sta proseguendo e che ha unito, in una rete virtuosa e verso un obiettivo comune, la tutela del Monte Pisano, pubblico e privato, cittadini, associazioni, istituzioni e varie realtà. Basti pensare alla Comunità del Bosco del Monte Pisano e a tutti gli importanti interventi della Regione Toscana e della struttura dell'AIB. Ringrazio il Comune di Calci per il suo notevole contributo, non certo solo economico, e il suo personale che ha così rapidamente imparato, con impegno, a manovrare il mezzo forestale sul Monte, cosa non certo facile, visto che le opere da fare sono davvero tante. Infine ci tengo a ringraziare il FAI, in tutte le sue declinazioni locali, regionali e nazionali, oltre che per il notevole sostegno che ci ha dato in questo caso, per la sua splendida capacità di promuovere e valorizzare il patrimonio italiano in ogni sua sfumatura di bellezza: naturale, storica, artistica, storica, ambientale, sociale e architettonica".