Morosità, bonus idrico e bebè: tre bandi per le necessità sociali di Cascina

Il Comune di Cascina ha pubblicato tre avvisi a sostegno della cittadinanza. "Tre importanti misure - commenta l'assessora alle politiche sociali Giulia Guainai - che abbracciano campi diversi e allargano la platea dei benificiari, contribuendo ad alleviare le ripercussioni economiche generate o acuite dalla pandemia. Un sentito ringraziamento va agli Uffici Sociale e Casa per il lavoro svolto con estrema celerità e dedizione".

Fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare domanda per il 'Contributo statale morosità incolpevole', un intervento che mira a contrastare il fenomeno degli sfratti. Riaperto il bando 'Bonus idrico integrativo', la scadenza è il 15 ottobre 2021 e la platea dei richiedenti vede un'estensione: potranno presentare la domanda i nuclei con Isee pari o inferiore a 30mila euro. Nuova apertura anche per il 'Bonus Bebè' per i nati nel 2020, le domande dovranno pervenire entro il 17 ottobre 2021, richieste esclusivamente la residenza nel Comune e un'attestazione Isee, senza limite alcuno, in corso di validità.

Nella sezione Sociale del sito del Comune di Cascina è possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica utile alla richiesta dei contributi.