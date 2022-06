Morosità incolpevole a Cascina: come presentare la domanda per il 2022

C’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per presentare la domanda relativa al bando per la morosità incolpevole del Comune di Cascina. Uno strumento che, attraverso l’erogazione di contributi, mira a dare un sostegno ai nuclei in difficoltà sociale ed economica e contrastare il disagio abitativo. Le misure prevedono: sanare la morosità; differire l’esecuzione dello sfratto; reperire una nuova soluzione abitativa a canone concordato.

"Ci sono due importanti novità - spiega l’assessora alle politiche abitative Giulia Guainai - la prima vede un ampliamento della platea dei beneficiari che include anche coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, abbiano subito una perdita del proprio reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza Covid-19. La seconda riguarda la scadenza di presentazione delle domande che non vede più un termine temporale ma relativa alle risorse a disposizione".

Per i destinatari di un procedimento di intimazione di sfratto, la situazione di morosità incolpevole può esser causata dalla perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta a una o più condizioni dettagliatamente descritte nell’avviso. Per coloro che non sono destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto e si trovano in una situazione di morosità nel pagamento del canone di locazione, il requisito è la perdita del proprio reddito, ai fini Irpef, superiore al 25% in ragione dell'emergenza Covid-19 attestata tramite autocertificazione dell’inquilino, che può avvenire: attraverso l'Isee corrente o mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti ed idonea documentazione, e presentate entro il 31 dicembre 2022 (avviso pubblico e modulistica reperibili sul sito) . Possono essere presentate mediante una delle seguenti modalità: via PEC protocollo@pec.comune.cascina. pi.it, esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Cascina e reperibili sul sito web oppure on-line con Spid direttamente sul sito del Comune di Cascina.