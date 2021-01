Lutto a Pontedera: scomparso Padre Mariano

Si è diffusa nei giorni scorsi la triste notizia della morte di Padre Mariano, per anni punto di riferimento della comunità francescana pontederese. Aveva 88 anni. Dopo il suo ritiro è stato accolto presso il convento di San Casciano Val di Pesa nel fiorentino. E' scomparso all'ospedale di Ponte a Niccheri, dove si trovava a seguito di un peggioramento della sua salute. Lì è stato riscontrato anche il contagio da Coronavirus.

"Dio ha chiamato a sé da questo mondo uno dei suoi Santi, Padre Mariano. Non dimenticherò mai dei ben ricordi che abbiamo condiviso insieme a Pontedera. Sei stato tutto per me: Padre, Fratello, Zio, Amico. Che il Dio della vita ti dia la recompensa per tutti i beni che hai fatto. Arrivederci e grazie di tutto". E' il messaggio lasciato su Facebook da Padre Mosè, condiviso dalla Chiesa dei Frati Cappuccini di Pontedera.