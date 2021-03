Lutti: scomparsa Bianca Fontani, volto gentile del Bagno Roma di Tirrenia

E' scomparsa Bianca Fontani, per oltre 50 anni cassiera e membro della direzione del Bagno Roma di Tirrenia. Dagli anni '60, Bianca, unica donna di una famiglia con sette fratelli, si è occupata dello storico stabilimento. A lei erano affidati la gestione delle prenotazioni e i pagamenti, sia giornalieri che stagionali, e fino a quando la salute glielo ha consentito ha lavorato senza sosta per accogliere con il sorriso i suoi affezionati clienti.

La ricorda Confcommercio e il Sindacato italiano Balneari con il direttore Federico Pieragnoli e la presidente Federica Grassini: "Per la gentilezza e la passione che ha dimostrato in più di mezzo secolo di lavoro, la perdita di Bianca è veramente dolorosa per il mondo dei balneari pisani e per la nostra associazione. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza in questo momento così difficile, in particolare al fratello Enrico Fontani, presidente provinciale del SIB, a Fabrizio Fontani, uno dei massimi dirigenti della nostra associazione, e alla figlia Cristina Antonelli, che gestisce gli stabilimenti del Bagno Marta e Bagno Mirasole a Marina di Pisa. Sembra impossibile immaginare un Bagno Roma senza Bianca, i suoi modi gentili e il suo fare instancabile, sempre pronta ad ascoltare e rispondere alle richieste dei clienti senza sosta durante la stagione estiva".