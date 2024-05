Il dolore più grande possibile ha colpito una famiglia di Cascina. Una piccola bambina, nata lo scorso luglio, è deceduta nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 maggio, dopo il ricovero al Meyer di Firenze a seguito del trasporto in elisoccorso dall'ospedale di Pontedera. Cosa abbia portato alla morte della neonata di 10 mesi deve essere ancora compreso, al momento infatti dallo stesso ospedale fiorentino vengono confermate soltanto le prime ipotesi mediche. Con molta probabilità sarà quindi disposta l'autopsia.

Secondo quanto ricostruito, la bambina mercoledì si trovava nella sua abitazione senza apparenti segnali preoccupanti. Improvvisamente, nel primo pomeriggio, la piccola ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie che hanno indotto i genitori a chiedere l'aiuto del pediatra. Subito dopo la corsa al Pronto soccorso del 'Lotti' di Pontedera. Il quadro clinico apparso grave ha fatto partire la richiesta di trasporto in elisoccorso al 'Meyer' di Firenze, per garantire cure ancora più specialistiche alla neonata. Sfortunatamente il viaggio in Pegaso si è poi rivelato vano: all'arrivo nell'ospedale pediatrico del capoluogo la situazione della bambina era ulteriormente peggiorata, e nonostante gli sforzi dei medici non c'è stato niente da fare.