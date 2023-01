Non ci sono speranze per il 74enne aggredito in via Bovio: decretata la morte cerebrale

Il filo sottilissimo della speranza è ormai prossimo a spezzarsi: le condizioni di Piero Orsini, il 74enne pestato senza un motivo nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio in via Bovio da un 24enne, sono precipitate nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio. Il personale sanitario del Pronto soccorso nella mattinata odierna ha decretato la morte cerebrale dell'anziano e subito dopo si è riunita la Commissione ospedaliera che, trascorse sei ore senza segni vitali, dovrà certificarne la morte.

Fin dai primi soccorsi prestati in strada dal 118 allertato dai testimoni la situazione era apparsa compromessa: l'uomo uscito dalla struttura specialistica in via Bovio, che lo seguiva da tempo e dove lunedì pomeriggio era stato accompagnato dal padre, si era accanito sul corpo esanime dell'ignaro passante con una furia incontrollata. Soltanto l'intervento di un residente, anche lui malmenato pesantemente dal 24enne e poi l'arrivo delle pattuglie della Polizia erano riuscite a fermarlo.

L'aggressore è ancora piantonato dalla Polizia nel reparto di Psichiatria dell'ospedale pisano e le sue uniche parole sull'accaduto sono state: "Non ricordo nulla, ero arrabbiato". Agli agenti intervenuti sul posto e agli inquirenti che lo hanno interrogato dopo l'arresto non ha fornito altre risposte. L'udienza in Tribunale per la convalida dell'arresto del 24enne di origini fiorentine potrebbe svolgersi nella mattinata di giovedì 12 febbraio: al momento l'uomo è accusato di tentato omicidio del 74enne e lesioni personali gravissime e permanenti arrecate al 36enne. Dopo la conferma della morte di Piero Orsini, cambierà anche il reato ascritto al 24enne.