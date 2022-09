Lutto nell'associazionismo pisano: è scomparsa Decky Fornaciari

Il Consiglio della sezione Aned Di Pisa è duramente colpito dalla scomparsa di Decky Fornaciari, "nostra giovane e meravigliosa consigliera, di appena 43 anni, sempre impegnata con i ragazzi e le ragazze sia nei pellegrinaggi ai campi che nelle scuole" scrive Laura Geloni, presidente della sezione pisana dell'associazione che si occupa di mantenere viva la memoria e il ricordo della deportazione nazifascista nei campi di concentramento e sterminio. "Decky, persona solare, dolce, profonda, una splendida insegnante, lascia un vuoto incolmabile. Il suo sorriso, la sua intelligenza e la sua presenza sono stati parte essenziale della nostra forza e determinazione nel continuare trasmettere la Memoria di ciò che è stato alle giovani generazioni".

"Siamo addolorati e sgomenti, le parole sono troppo strette per le nostre emozioni, adesso. Siamo vicini, con tutto il cuore, al nostro vicepresidente e padre di Decky, Massimo Fornaciari, noto architetto della provincia di Pisa e colonna di Aned, e a tutta la sua carissima famiglia. Decky sarà sempre con noi. Il suo ricordo sarà insieme a noi in ogni cosa che faremo, in ogni passo che muoveremo, in ogni nostro pensiero. Grazie Decky!".

'La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto, sento i tuoi passi

esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo'.