Dramma in Consiglio comunale: la consigliera Scognamiglio raggiunta durante la seduta dalla notizia della morte della madre

Un Consiglio comunale segnato dal lutto quello di ieri 15 dicembre. Durante la seduta, in diretta streaming, la consigliera comunale del Partito Democratico Maria Antonietta Scognamiglio è stata infatti raggiunta dalla notizia della morte improvvisa della madre e ha abbandonato praticamente in lacrime la seduta dopo aver messo al corrente gli altri consiglieri del grave dramma che l'aveva colpita. In segno di solidarietà e di vicinanza nei confronti della consigliera Scognamiglio, il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai, interpretando il sentimento di stupore e di sconforto di tutti i presenti, ha deciso d’interrompere immediatamente la seduta.